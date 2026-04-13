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Scontro violento due auto a Varese, gravissimo un 35enne: trasportato d’urgenza in ospedale

L’incidente si è verificato questa mattina, intorno alle 10.30, lungo viale Luigi Borri a Varese. Sul posto presenti soccorritori del 118, vigili del fuoco e polizia locale. Ad avere la peggio un 35enne, trasportato in condizioni critiche in ospedale.
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A cura di Francesca Caporello
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Foto di repertorio
Foto di repertorio

Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina, lunedì 13 aprile, intorno alle 10.30 lungo viale Luigi Borri a Varese. Secondo quanto si apprende dalle prime informazioni diffuse, per cause ancora in fase di accertamento, due auto si sono scontrate violentemente.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi con due ambulanze e un'automedica del 118 inviate in codice rosso da Areu (l'agenzia di emergenza urgenza della Lombardia).

Stando sempre alle prime informazioni diffuse, ad avere la peggio è stato un uomo di circa 35 anni, che si trovava alla guida di una delle due auto. Il giovane avrebbe riportato traumi multipli ed è stato trasportato d’urgenza, in codice rosso, all'Ospedale di Circolo di Varese.

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Meno critiche invece, le condizioni dell’altro automobilista, un uomo di 60 anni. Questo avrebbe riportato traumi ad un braccio e a una gamba ed è stato trasferito in codice giallo all’ospedale Sant’Anna di Como.

Presenti sul posto anche i vigili del fuoco di Varese, per la messa in sicurezza dell'aerea e la rimozione dei mezzi, e la polizia locale di Varese per tutti i rilievi del caso e cercare di ricostruire nel dettaglio quanto accaduto.

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