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Bimbo di due anni investito da un’auto in fase di manovra nel Varesotto: grave all’ospedale di Bergamo

L’incidente è avvenuto ieri, sabato 9 maggio, a Marchirolo (Varese) verso l’ora di pranzo. Un bimbo di due anni è stato investito in un cortile da un’auto in fase di manovra: elitrasportato all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.
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A cura di Francesca Caporello
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Un grave incidente si è verificato ieri, sabato 9 maggio, a Marchirolo (Varese) intorno all'ora di pranzo. Un bimbo di due anni è stato investito in un cortile da un'auto in fase di manovra.

Secondo quanto si apprende e come riportato da Varese News, appena avvenuto l'incidente il bimbo sarebbe stato caricato in macchina dai genitori e portato subito nel pronto soccorso di Varese, che dista circa 17 chilometri. Nel frattempo è stato chiamato il 112 e lanciato l'allarme.

La centrale Soreu laghi che ha coordinato il soccorso sanitario, ha inviato un elisoccorso del 118 a recuperare il bimbo sull'auto diretta in ospedale. I mezzi sanitari si sono incontrati a Induno Olona, dove il bimbo è stato preso in carico dall’équipe medica dell’elisoccorso di Milano e trasportato all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, specializzato in traumi.

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Stando sempre a quanto si apprende il bimbo sarebbe giunto in ospedale in codice giallo ma le sue condizioni sarebbero gravi: a causa dell'impatto con l'auto avrebbe riportato diverse fratture e traumi. Al momento si trova ricoverato in prognosi riservata. 

Alla guida dell'auto che ha investito il piccolo invece pare ci fosse una donna, che non appena si è resa conto di quanto accaduto è andata sotto shock.

Intanto sull'episodio indagano gli agenti della Polizia stradale di Varese, al lavoro con la squadra infortunistica per cercare di ricostruire nel dettaglio la dinamica dei fatti. Allertata anche la Procura di Varese.

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