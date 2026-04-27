Auto investe e uccide un pedone a Villongo nella Bergamasca: morta una donna

Un’auto, guidata da un ragazzo di 31 anni, ha investito e ucciso un pedone lungo la strada provinciale Sp31 a Villongo (Bergamo). A perdere la vita una donna di 64 anni. Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente. Sul posto carabinieri e polizia stradale.

Tragedia nella tarda mattinata di oggi, lunedì 27 aprile, a Villongo (Bergamo). Lungo la strada provinciale SP81, in direzione Foresto Sparso, un'auto ha investito un pedone, una donna di 64 anni, che per le gravi ferite riportare, è deceduta sul posto. L'incidente si è verificato intorno alle 12.

Scattato l'allarme, i soccorsi sono giunti immediatamente sul posto in codice rosso. Presente un'automedica, un'ambulanza e un elicottero del 118 inviati con urgenza da Areu (l'agenzia di emergenza urgenza della Lombardia). Nonostante la tempestività, purtroppo però per la donna non c'è stato niente da fare e i soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il suo decesso.

Illeso invece l'automobilista, un ragazzo di 31 anni, alla guida di una Citroen. Secondo quanto si apprende non avrebbe riportato ferite o conseguenze gravi, tanto che per lui non è stato necessario neppure il trasporto in ospedale per accertamenti.

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Presenti anche i carabinieri della locale stazione di servizio, per la gestione del traffico, e la polizia stradale per effettuare tutti i rilievi del caso e ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. Ancora da chiarire come l'auto abbia potuto travolgere la donna.

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