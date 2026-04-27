milano
video suggerito
video suggerito

Auto investe e uccide un pedone a Villongo nella Bergamasca: morta una donna

Un’auto, guidata da un ragazzo di 31 anni, ha investito e ucciso un pedone lungo la strada provinciale Sp31 a Villongo (Bergamo). A perdere la vita una donna di 64 anni. Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente. Sul posto carabinieri e polizia stradale.
Leggi le notizie prima degli altri. Porta Fanpage.it sul tuo Google.
A cura di Francesca Caporello
0 CONDIVISIONI
Immagine

Tragedia nella tarda mattinata di oggi, lunedì 27 aprile, a Villongo (Bergamo). Lungo la strada provinciale SP81, in direzione Foresto Sparso, un'auto ha investito un pedone, una donna di 64 anni, che per le gravi ferite riportare, è deceduta sul posto. L'incidente si è verificato intorno alle 12.

Scattato l'allarme, i soccorsi sono giunti immediatamente sul posto in codice rosso. Presente un'automedica, un'ambulanza e un elicottero del 118 inviati con urgenza da Areu (l'agenzia di emergenza urgenza della Lombardia). Nonostante la tempestività, purtroppo però per la donna non c'è stato niente da fare e i soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il suo decesso.

Illeso invece l'automobilista, un ragazzo di 31 anni, alla guida di una Citroen. Secondo quanto si apprende non avrebbe riportato ferite o conseguenze gravi, tanto che per lui non è stato necessario neppure il trasporto in ospedale per accertamenti.

Leggi anche
Cade con la bici tra le auto in sosta vietata al mercato a Milano e viene travolta: morta Carmina Spagnolo

Presenti anche i carabinieri della locale stazione di servizio, per la gestione del traffico, e la polizia stradale per effettuare tutti i rilievi del caso e ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. Ancora da chiarire come l'auto abbia potuto travolgere la donna.

Notizia in aggiornamento

Cronaca
0 CONDIVISIONI
Immagine
Inchiesta
Violenze
a Opera
“Arrivano di notte incappucciati e ci portano via”: i detenuti di Opera denunciano spedizioni punitive di agenti
Umiliazioni a Opera, un detenuto: "Mia madre costretta a spogliarsi e a fare flessioni"
I detenuti chiedono le dimissioni del Garante Pagano: "Violenze ignorate"
La moglie di un detenuto: "Un agente mi ha detto: ti chiamerà l’obitorio"
Nuove denunce di abusi a Opera, chieste verifiche urgenti: "Possibili torture"
Detenuti di Opera denunciano nuovi pestaggi con una lettera: "Qui è la prassi"
Picchiati e lasciati nudi in cella, un detenuto di Opera: "Non potevamo neanche pulirci dal sangue"
Il senatore Mirabelli (Pd) chiede al Ministero un'ispezione nel carcere di Opera
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
milano
api url views