Ciclista investita dal camion della nettezza urbana: 64enne deceduta in ospedale

L’incidente è avvenuto questa mattina, giovedì 21 maggio, in via Prealpi, all’altezza del civico 28, a Rescalda, frazione di Rescaldina, nel Milanese. La 64enne è deceduta all’ospedale di Circolo di Varese.

immagine d’archivio

Non ce l'ha fatta la ciclista investita questa mattina, giovedì 21 maggio, in via Prealpi, all'altezza del civico 28, a Rescalda, frazione di Rescaldina, nel Milanese. La donna, una 64enne, per le gravissime ferite riportate a causa dello schianto con un camioncino della nettezza urbana, è deceduta poco dopo il ricovero nell'ospedale di Circolo di Varese, in cui è giunta in gravissime condizioni.

Secondo quanto si apprende, l'incidente è avvenuto intorno alle 6.30. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi, inviati in codice rosso da Areu, l'agenzia di emergenza urgenza della Lombardia. Presenti un'ambulanza e un'elisoccorso del 118. I sanitari dopo aver prestato le prime cure del caso alla donna sul posto, l'hanno poi trasportata d'urgenza nell'ospedale varesino. Pur essendo giunta tempestivamente in elisoccorso, e pur essendo stata presa subito in cura dai medici, purtroppo la 64enne è deceduta sul letto d'ospedale.

Nel frattempo sul luogo dell'incidente sono giunti nell'arco di breve tempo anche i carabinieri della Compagnia di Legnano per tutti gli accertamenti del caso, i rilievi e ricostruire nel dettaglio la dinamica di quanto accaduto. In supporto erano anche i Vigili del Fuoco di Legnano per la messa in sicurezza dell'area e la rimozione dei mezzi coinvolti nel sinistro.