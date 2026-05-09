Precipita nel burrone, ciclista 71enne morto a Maccagno con Pino e Veddasca

Un ciclista 71enne è morto in un incidente a Maccagno con Pino e Veddasca: è caduto in un dirupo durante una passeggiata con una comitiva. Inutili i soccorsi.

Immagine di repertorio

Un ciclista di 71 anni residente a Magnano (Milano) è morto nella mattinata di oggi, 9 maggio, a seguito di un incidente avvenuto lungo un sentiero montano nella zona tra le frazioni di Garabiolo e Cadero, a Maccagno con Pino e Veddasca (Varese): l'uomo è precipitato in un dirupo ed è deceduto probabilmente sul colpo per le gravi ferite riportate; i soccorsi, effettuati anche con un elicottero, si sono rivelati inutili. Sull'accaduto indagano i carabinieri della Compagnia di Luino (Varese).

A lanciare l'allarme, poco prima delle 11, gli altri componenti della comitiva di sportivi che si trovavano insieme all'uomo e lo hanno visto cadere; stando a quanto ricostruito dalle forze dell'ordine, sulla base delle testimonianze raccolte, il 71enne avrebbe perso il controllo della bicicletta e sarebbe finito nel burrone a lato della carreggiata, nei pressi della strada provinciale 5, in un'area impervia che conduce verso il lago Delio. Sul posto sono intervenuti i tecnici del Soccorso Alpino della stazione di Varese, i vigili del fuoco, i carabinieri della Compagnia di Luino e il personale sanitario del 118.

La centrale operativa Soreu Laghi ha disposto anche l'invio dell'elisoccorso per raggiungere più velocemente l'area dell'incidente; il velivolo è decollato poco dopo dalla base di Villa Guardia. Le operazioni sono state particolarmente difficili per via della conformazione del terreno. Quando i soccorsi sono riusciti a raggiungere il punto della caduta, non è stato possibile fare nulla per salvare il 71enne: era già deceduto, con tutta probabilità ucciso sul colpo dalle ferite riportate nell'impatto.