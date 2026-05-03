Bicicletta e moto si schiantano a un incrocio nel Milanese: morto un 66enne, gravissimo l’altro conducente

Una bicicletta e una moto si sono scontrate nel pomeriggio del 2 maggio ad Albairate (Milano). Un 66enne è deceduto sul posto, mentre un 74enne è stato trasportato in ospedale con la massima urgenza. Indagano i carabinieri.

Foto di repertorio

Un 66enne è deceduto nel pomeriggio di ieri, sabato 2 maggio, a seguito di un incidente stradale avvenuto ad Albairate (nella Città Metropolitana di Milano). Stando a una prima ricostruzione, una bicicletta e una moto si sono scontrate all'altezza di un incrocio lungo la strada 494, che collega Abbiategrasso e la città di Milano. Ad avere la peggio è stato proprio il 66enne, morto prima ancora di poter essere trasportato in ospedale. Un 74enne, invece, è stato soccorso con la massima urgenza e ora si trova ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Civile di Alessandria (in Piemonte).

L'incidente si è verificato qualche minuto prima delle 17:30 del 2 maggio nel territorio comunale di Albairate. Come indicato dal portale dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu), una moto e una bicicletta si sono scontrate all'altezza dell'incrocio tra la strada statale 494 e la via che conduce a Cascina Rocca, alle porte di Abbiategrasso, nell'hinterland ovest di Milano. Sul posto sono state inviate in codice rosso due ambulanze, un'auto medica e l'elisoccorso. I sanitari hanno dovuto constatare sul posto il decesso di un 66enne, mentre un 74enne è stato trasportato d'urgenza al vicino ospedale di Alessandria.

I rilievi di quanto accaduto sono stati affidati ai carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso. Non sono state rese note ancora informazioni circa l'eventuale responsabilità nello schianto, come per esempio il fatto che uno dei due uomini coinvolti possa non aver rispettato una precedenza. Il traffico su quel tratto è rimasto bloccato a lungo per consentire i soccorsi e gli accertamenti sono ancora in corso, in attesa anche dell'evoluzione delle condizioni di salute del 74enne.