Perde il controllo della moto in curva nel Milanese e finisce fuori strada: morto 29enne

(immagine di repertorio)

Un 29enne è deceduto nel pomeriggio di ieri, lunedì 6 aprile, in seguito a un incidente stradale avvenuto nel territorio comunale di Noviglio (nella Città Metropolitana di Milano). Stando a una prima ricostruzione, il giovane stava viaggiando in sella alla sua motocicletta quando, per cause ancora al vaglio delle forze dell'ordine, avrebbe perso il controllo del mezzo all'altezza di una curva. Il 29enne sarebbe finito fuori strada, riportando gravi ferite all'impatto con il suolo. Nonostante l'arrivo dei sanitari in codice rosso, il giovane motociclista è deceduto prima del trasporto in ospedale.

L'incidente si è verificato nel pomeriggio del 6 aprile, giorno di Pasquetta, lungo la strada provinciale 203 che collega Noviglio a Binasco, nell'hinterland sud di Milano. Intorno alle 17:30, il 29enne avrebbe affrontato l'ampia curva che porta alla frazione Santa Corinna da Noviglio e, per ragioni ancora non note, avrebbe perso il controllo del mezzo finendo fuori strada. La caduta ha provocato un violento impatto a terra, che ha causato gravi ferite al motociclista.

L'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) ha inviato sul posto un'ambulanza e un'auto medica con la massima urgenza. All'arrivo dei sanitari, le condizioni del giovane sono apparse subito gravissime. Il 29enne è deceduto prima del trasporto in ospedale, nonostante i tentativi di rianimazione. I carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso sono intervenuti insieme agli agenti della polizia locale e ai vigili del fuoco del consorzio Fontanili per eseguire i rilievi dell'incidente e ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Stando a quanto emerso finora, pare che nessun altro mezzo sia rimasto coinvolto. Il traffico è stato bloccato per diverse ore in entrambi i sensi di marcia per consentire i vari accertamenti.