Si chiamava Lorenzo Valentini, il 27enne morto in un incidente a Milano: la sua moto spezzata in due

Si chiamava Lorenzo Valentini, il ragazzo di 27 anni che è morto in un incidente stradale a Milano. Dopo lo scontro contro un’auto, la sua moto è finita contro un palo della luce e si è spezzata in due.

L’incidente stradale in viale Marche

Aveva 27 anni e si chiamava Lorenzo Valentini. Ieri pomeriggio, giovedì 21 maggio, stava percorrendo con la sua moto la strada che costeggia viale Lunigiana a Milano. All'altezza con piazza Carbonari, si è scontrato con un'automobile. Un impatto violento, violentissimo. Valentini è sbalzato dalla sella ed è caduto rovinosamente a terra. Nel frattempo, la sua moto è finita contro un palo e si è spezzata in due. Quando i paramedici sono arrivati, per lui non c'era più niente da fare: è morto sul colpo.

L’incidente in viale Marche

Gli agenti della polizia locale hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Originario di Bollate e residente a Novate Milanese, Lorenzo alle 17.40 stava procedendo con la sua Yamaha Tracer su viale Lunigiana in direzione Maciachini. Sulla stessa strada, c'era un'automobile guidata da un uomo di 51 anni. All'altezza con piazza Carbonari, il veicolo ha svoltato a destra. E proprio durante la manovra, la moto – che si trovava dietro il veicolo – ha urtato il fianco destro del veicolo all'altezza dello specchietto retrovisore.

Il conducente non avrebbe visto che alle spalle della sua auto, c'era il 27enne. L'urto con lo specchietto, avrebbe fatto perdere il controllo della moto al 27enne. Questa si sarebbe inclinata per poi sbattere con un cartello e poi finire contro un palo della luce. Forse il 27enne potrebbe aver provato a sorpassare il 51enne, ma per il momento è solo un'ipotesi. Gli approfondimenti che svolgeranno le forze dell'ordine chiariranno l'esatta causa dell'impatto.

La moto coinvolta nell’incidente

La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato gli operatori sanitari del 118 in codice rosso a bordo di un'ambulanza e un'automedica. Purtroppo non è stato possibile salvare il 27enne: il medico ha potuto solo constatarne il decesso. Il 51enne, invece, è uscito illeso dall'impatto. È stato comunque accompagnato in codice verde all'ospedale Niguarda per un controllo.

La moto spezzata in due

La Procura potrebbe aprire un fascicolo per omicidio stradale. Gli inquirenti, infatti, cercheranno di capire se vi sia stato un concorso di colpa o se la responsabilità appartenga solo a uno dei due guidatori. Per questo, potrebbero essere acquisite e analizzate le immagini delle telecamere presenti in zona. Il corpo del 27enne potrebbe essere sottoposto ad autopsia.