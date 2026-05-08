Perde il controllo della moto e si schianta contro un muro a Bergamo: morto un 26enne

Foto di repertorio

Nel corso del pomeriggio di oggi, venerdì 8 maggio, un ragazzo di 26 anni ha perso la vita dopo essere rimasto coinvolto in un incidente mentre era alla guida della propria moto nel quartiere di Boccaleone a Bergamo. Immediato l'intervento dei soccorritori, ma per il giovane non c'è stato nulla da fare: troppo gravi le ferite riportate dopo lo schianto. Stando a quanto riferito, sembra che il motociclista abbia tentato di evitare l'impatto con un'auto.

La dinamica dell'incidente

Secondo quanto riportato dall'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu) della Lombardia, il sinistro stradale si sarebbe verificato intorno alle ore 18:00 di questo pomeriggio. In particolare, l'Agenzia segnala che i soccorsi sarebbero giunti nei pressi dell'accaduto a bordo di un'ambulanza e di un'automedica in codice rosso (con la massima urgenza). Insieme a loro, è stata allertata anche la polizia locale di Bergamo.

Secondo le informazioni disponibili sino a questo momento, i fatti si sono verificati in via Gabriele Rosa 18/c a Bergamo quando – per motivi ancora al vaglio delle forze dell'ordine – il ragazzo avrebbe perso il controllo della moto su cui stava viaggiando, finendo per schiantarsi contro un muro. Una volta giunti sul posto dell'incidente, gli operatori sanitari del 118 non avrebbero potuto far altro che constatare il decesso del 26enne per il quale non c'era più nulla che si potesse fare: troppo gravi le ferite riportate.

Le forze dell'ordine che sono intervenute sono ancora al lavoro per ultimare tutti gli accertamenti necessari a ricostruire l'esatta dinamica della vicenda, accertare tutte le responsabilità del caso e l'eventuale coinvolgimento di terzi.