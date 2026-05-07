Ciclista di 19 anni muore travolto da un’auto a Castelli Calepio nella Bergamasca

Un ciclista di 19 anni è morto dopo essere stato investito da un’auto a Castelli Calepio (Bergamo): il giovane è morto sul colpo dopo essere stato sbalzato dalla bicicletta. Accertamenti in corso sul guidatore del veicolo, un ragazzo di 25 anni.

Immagine di repertorio

Nel corso del tardo pomeriggio di oggi, giovedì 7 maggio, un ciclista di 19 anni ha perso la vita dopo essere stato investito da un'auto guidata da un ragazzo di 25 anni a Castelli Calepio, un comune in provincia di Bergamo. Stando a quanto riferito, il giovane sarebbe morto sul colpo dopo essere stato sbalzato dalla sella della sua bicicletta.

Secondo quanto riportato dall'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu) della Lombardia, il sinistro stradale si sarebbe verificato intorno alle ore 19:30 di questo pomeriggio. In particolare, l'Agenzia segnala che i soccorsi sarebbero giunti nei pressi dell'accaduto a bordo di un'ambulanza, un'automedica e un elisoccorso in codice rosso (con la massima urgenza). Insieme a loro, sono stati allertati anche i carabinieri del comando provinciale di Bergamo.

Secondo le informazioni disponibili sino a questo momento, i fatti si sono verificati all'altezza di una rotatoria in via Gabriele D'Annunzio a Castelli Calepio (Bergamo) quando – per motivi ancora al vaglio delle forze dell'ordine – un'automobile ha investito un ciclista di 19 anni, sbalzandolo dalla sella della bicicletta. Una volta giunti sul posto dell'incidente, gli operatori sanitari del 118 non avrebbero potuto far altro che constatare il decesso del 19enne per il quale non c'era più nulla che si potesse fare: troppo gravi le ferite riportate.

I carabinieri che sono intervenuti hanno avviato tutti gli accertamenti necessari a ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e accertare tutte le responsabilità del caso. Nel frattempo, la strada è stata chiusa, causando disagi al traffico in tutta la zona.