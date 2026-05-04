Caso Genini, l’amica Elisa Bartolotti: “Se sia stato Dolci? Non voglio neanche immaginarlo”

Pamela Genini e l’amica Elisa Bella Bartolotti

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"Nella vita dobbiamo sfruttare al massimo la nostre potenzialità. Me l'ha insegnato Pamela". Elisa Bella Bartolotti, 33 anni, studentessa di Psicologia, oggi torna a parlare con Fanpage.it per ricordare la sua amica Pamela Genini, uccisa a 29 anni a coltellate dall'ex fidanzato Gianluca Soncin il 14 ottobre 2025 a Milano e la cui bara profanata (cadavere decapitato e testa portata via), è stata scoperta il 23 marzo scorso nel cimitero di Strozza, in provincia di Bergamo.

"Pamela mi ha insegnato che nella vita dobbiamo sfruttare al massimo la nostre potenzialità, valorizzando al massimo ciò che abbiamo a disposizione per vivere una vita al meglio. Ho sempre in testa le sue parole, la sua voce e il suo modo di vivere la vita. Impossibile dimenticarsi di lei", risponde così Bartolotti a Fanpage.it alla domanda su una frase o un particolare di Pamela che le è rimasto impresso nel cuore.

Il femminicidio di Genini ha segnato un prima e un dopo nella vita di Bartolotti. È stato quell'avvenimento spartiacque dopo il quale è impossibile tornare indietro. Si va avanti cambiati per sempre. E la vita di Bartolotti è cambiata molto, come lei stessa ha raccontato a Fanpage.it:

"Dopo l'omicidio di Pamela mi sono isolata e sono stata diversi mesi chiusa in casa. Mi sono buttata nello studio per cercare di concentrarmi su altro. Ero sconvolta. Poi mi sono avvicinata a Scarpetta Rossa, associazione contro la violenza sulle donne, dove ho trovato un appoggio concreto. Lì ho ricevuto conforto e un sostegno psicologico che mi ha permesso di razionalizzare e metabolizzare quanto accaduto. Mi hanno affiancato una psicoterapeuta con la quale ho intrapreso un percorso importante. Oggi, anche grazie a questo, mi sto per laureare in Psicologia con ancora maggiore convinzione e sono diventa io stessa una volontaria dell'associazione. Mi occupo del ‘primo approccio' con le donne vittime di violenza, le contatto e le indirizzo verso una delle nostre psicologhe. Ho ritenuto doveroso mettermi in gioco, fare la mia parte per aiutare altre donne".

Bartolotti lo scorso 27 aprile è stata convocata nella caserma dei carabinieri del Comando Provinciale di Bergamo, come persona informata sui fatti, per rilasciare dichiarazioni e testimonianze utili alle indagini della Procura per vilipendio di cadavere e furto.

"Non so né ho la minima idea di chi possa aver profanato la tomba di Pamela. Gli scenari sono tanti. Ma chi l'ha fatto è sicuramente una persona ossessionata da lei. Tanto da volere qualcosa di suo tutto per sé. Chiunque abbia commesso un gesto simile l'ha uccisa una seconda volta", ha detto ancora Bartolotti.

Al momento le indagini proseguono attivamente contro ignoti. Nessuno risulta indagato. Neppure – va sottolineato – l'ex fidanzato di Genini e amico Francesco Dolci, al centro di un dibattito mediatico tra chi lo reputa innocente e chi invece colpevole della profanazione. Dolci, messo più volte alle strette davanti a telecamere, ha ribadito sempre la sua totale estraneità ai fatti e la volontà, esclusiva, di contribuire alle indagini con tutto ciò che sa su Genini.

Ma perché Dolci si espone così tanto a livello mediatico? "Secondo me è un suo modo di mantenere viva la sua relazione con Pamela. Credo senta il bisogno di ribadirlo davanti a tutta Italia. Credo sia anche un modo per dimostrare quanto l'abbia amata", dice ancora Bartolotti a Fanpage.it.

"Se possa essere stato lui il responsabile della profanazione? Non voglio neanche immaginarlo".