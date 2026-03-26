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Femminicidio Pamela Genini

Femminicidio Pamela Genini a Milano, trafugato e decapitato il cadavere della 29enne uccisa dall’ex

Ignoti avrebbero aperto la bara in cui si trovava il corpo della 29enne Pamela Genini, uccisa a Milano dall’ex Gianluca Soncin il 15 ottobre scorso, e avrebbero tagliato la testa. È successo nel cimitero di Strozza, in provincia di Bergamo.
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A cura di Francesca Caporello
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Pamela Genini
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Femminicidio Pamela Genini

Il cadavere di Pamela Genini – la modella 29enne uccisa a Milano dall'ex compagno 52enne Gianluca Soncin il 15 ottobre 2025 -sarebbe stato trafugato lunedì 23 marzo e decapitato. A dare la notizia oggi, giovedì 26 marzo, il programma “Dentro la notizia”, condotto da Gianluigi Nuzzi, in onda su Canale 5.

Secondo quanto si apprende, ignoti avrebbero aperto la bara e tagliato la testa della donna. È successo nel cimitero di Strozza, in provincia di Bergamo. Ora il cadavere è stato posto sotto sequestro dall’autorità giudiziaria.

Come spiegato a Fanpage.it da fonti investigative, non ci sarebbero telecamere che hanno ripreso quanto accaduto. Gli inquirenti della Procura di Bergamo stanno indagando per risalire al volto di chi ha commesso questo atroce atto.

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Femminicidio Pamela Genini: "Gianluca Soncin fece la copia delle chiavi una settimana prima di ucciderla"

Pamela Genini era stata uccisa a coltellate la sera del 15 ottobre scorso all'interno della propria casa milanese (di via Iglesias in zona Gorla), a cui Gianluca Soncin ha potuto accedere grazie a una copia delle chiavi che si era procurato di nascosto la settimana prima di compiere l'omicidio. La donna era al telefono con un ex fidanzato, al quale stava proprio raccontando i suoi timori relativi alla persecuzione di Soncin, quando è stata sorpresa dal 52enne.

Genini e Soncin stavano insieme da circa un anno quando lei avrebbe deciso di interrompere la relazione. La giovane, che si era ritrovata a vivere in una spirale di minacce e violenze continue, stava tentando in tutti i modi di chiudere il rapporto e andare avanti per realizzare i suoi progetti e i suoi sogni. Ma non è stato possibile.

Articolo in aggiornamento

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