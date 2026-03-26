Femminicidio Pamela Genini a Milano, trafugato e decapitato il cadavere della 29enne uccisa dall’ex

Ignoti avrebbero aperto la bara in cui si trovava il corpo della 29enne Pamela Genini, uccisa a Milano dall’ex Gianluca Soncin il 15 ottobre scorso, e avrebbero tagliato la testa. È successo nel cimitero di Strozza, in provincia di Bergamo.

Pamela Genini

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Il cadavere di Pamela Genini – la modella 29enne uccisa a Milano dall'ex compagno 52enne Gianluca Soncin il 15 ottobre 2025 -sarebbe stato trafugato lunedì 23 marzo e decapitato. A dare la notizia oggi, giovedì 26 marzo, il programma “Dentro la notizia”, condotto da Gianluigi Nuzzi, in onda su Canale 5.

Secondo quanto si apprende, ignoti avrebbero aperto la bara e tagliato la testa della donna. È successo nel cimitero di Strozza, in provincia di Bergamo. Ora il cadavere è stato posto sotto sequestro dall’autorità giudiziaria.

Come spiegato a Fanpage.it da fonti investigative, non ci sarebbero telecamere che hanno ripreso quanto accaduto. Gli inquirenti della Procura di Bergamo stanno indagando per risalire al volto di chi ha commesso questo atroce atto.

Pamela Genini era stata uccisa a coltellate la sera del 15 ottobre scorso all'interno della propria casa milanese (di via Iglesias in zona Gorla), a cui Gianluca Soncin ha potuto accedere grazie a una copia delle chiavi che si era procurato di nascosto la settimana prima di compiere l'omicidio. La donna era al telefono con un ex fidanzato, al quale stava proprio raccontando i suoi timori relativi alla persecuzione di Soncin, quando è stata sorpresa dal 52enne.

Genini e Soncin stavano insieme da circa un anno quando lei avrebbe deciso di interrompere la relazione. La giovane, che si era ritrovata a vivere in una spirale di minacce e violenze continue, stava tentando in tutti i modi di chiudere il rapporto e andare avanti per realizzare i suoi progetti e i suoi sogni. Ma non è stato possibile.

Articolo in aggiornamento