Caso La Russa jr, selfie, video e chat inedite. Un’amica: “Penso l’abbia drogata, potrei far saltare il governo”

Selfie, video inediti e chat riaccendono l’attenzione sul caso di Leonardo Apache La Russa e l’amico Tommaso Gilardoni dopo l’archiviazione del procedimento per violenza sessuale. “L’ha drogata lui”, scrive un’amica. “Ci pensi potrei far saltare il governo”.

Il selfie scattato nel bagno della casa della famiglia La Russa. A sinistra il dj Tommaso Gilardoni, a destra Leonardo Apache La Russa – Fonte: Report

Selfie, video e chat inedite. È il nuovo materiale mostrato da Report che ha riacceso il caso di Leonardo Apache La Russa e l'amico Tommaso Gilardoni dopo l'archiviazione del procedimento per violenza sessuale e la condanna a un anno di reclusione con pena sospesa per il dj.

Lo scorso aprile, infatti, la ragazza che ha denunciato i due giovani ha fatto ricorso alla Cedu, la Corte europea dei diritti dell'uomo, contestando l'archiviazione del procedimento. Ieri, domenica 17 maggio, è poi intervenuta durante la trasmissione su Rai 3 convinta che "il peso politico" del caso abbia condizionato l'andamento delle indagini: "È arrivato il momento di farmi sentire, di dire la mia e cercare giustizia".

Il racconto della ragazza

L'episodio raccontato dalla ragazza risale alla notte tra il 18 e il 19 maggio 2023. La ragazza ha riferito di essere uscita intorno a mezzanotte insieme a un'amica per raggiungere una discoteca a pochi passi dal Duomo di Milano. "Mentre ballavamo mi ero accorta della presenza di Leonardo La Russa, figlio di Ignazio", ha spiegato dicendo che lo conosceva già da tempo: "Ci salutammo, mi ha offerto un drink e da quel momento non ricordo più niente".

Il ricordo di quella serata riprende dal mattino seguente quando, intorno a mezzogiorno, si sveglia "in assoluto stato confusionale, nuda nel letto con a fianco Leonardo La Russa", anche lui senza vestiti. "Gli ho chiesto spiegazioni, non mi ricordavo nulla della serata", ha continuato la ragazza: "Mi disse: ‘Siamo venuti qui dopo la discoteca con la mia macchina' e che aveva avuto un rapporto con me sotto effetto di sostanze stupefacenti" e che un suo amico che stava dormendo in un'altra stanza, "aveva avuto un rapporto con me a mia insaputa". Poi alle 12:30 l'incontro con Ignazio La Russa: "Si affacciò alla camera vedendomi nel letto, se ne andò via".

Il nuovo materiale sul caso

Nella nuova documentazione mostrata da Report sono emersi alcuni selfie scattati proprio nel bagno della casa milanese della famiglia La Russa nei quali compaiono Leonardo Apache La Russa, l'amico Tommaso Gilardoni e la ragazza.

Il materiale più delicato riguarda, però, un video girato la notte tra il 18 e il 19 maggio 2023 di cui è stato trasmesso soltanto l'audio. La prima voce che si sente è quella di Gilardoni: "Ti è piaciuto?", chiede. "Mmm", fa la ragazza. Ancora: "Molto carina. Molto graziosa". E lei, meccanicamente: "Molto graziosa". Lui, ancora: "Spero ti sia piaciuto". "No", risponde lei. "Vai via? Lo rifacciamo? Voglio rifarlo", insiste Gilardoni. Poi, il figlio del presidente del Senato: "Puoi smetterla di orgasmare fortissimo". E lei, incomprensibile: "Posso smettere di sgamare".

Una registrazione che le parti leggono in maniera opposta. Secondo la procura, il contenuto dimostrerebbe una partecipazione attiva della ragazza al rapporto e quindi il consenso. Per la difesa della giovane, costituita dall'avvocato Stefano Benvenuto, proprio nelle parole e nel tono confuso della conversazione sarebbero la prova di uno stato di alterazione incompatibile con un consenso consapevole, tanto da rafforzare l'ipotesi che la ragazza non fosse lucida e potesse essere stata drogata.

A riaccendere il caso sono anche alcune chat tra Maria Sole – amica presente la sera dei fatti – e la madre. "Inizio a non credere più al fatto che lui non l'abbia stuprata", scrive la ragazza. "Era accasciata sul divanetto […] ho pensato che alla fine questa ragazza comunque l'abbia drogata lui". La mamma, di tutta risposta, la invita alla prudenza, trattandosi di "una questione politica". La figlia: "Ci pensi potrei far saltare il governo".

Secondo quanto poi ricostruito da Report, quando Maria Sole viene convocata in procura avrebbe, però, cambiato atteggiamento. In un messaggio inviato a Leonardo La Russa scrive: "In questa storia hai il mio appoggio, nonché supporto e difesa". Dopo averlo ricevuto, il figlio del presidente del Senato propone alla ragazza di vedersi il giorno prima del suo interrogatorio. Conversazione che, secondo la parte offesa, metterebbe quantomeno in discussione la successiva testimonianza resa dalla ragazza agli inquirenti.

Il caso, ora, è arrivato anche davanti alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo dopo il ricorso presentato dalla giovane che ha chiesto la revisione del procedimento, denunciando proprio un presunto "condizionamento ambientale" che avrebbe gravato sulla valutazione delle prove a carico dell'indagato.