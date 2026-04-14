milano
video suggerito
video suggerito
Notizie sul caso di Leonardo La Russa

Caso La Russa jr: la 22enne ricorre alla Cedu e annuncia l’appello per revenge porn contro il dj Gilardoni

La 22enne che ha denunciato Leonardo Apache La Russa per violenza sessuale ricorre alla Corte europea contro l’archiviazione e annuncia l’appello sulla sentenza per revenge porn contro il dj Tommaso Gilardoni.
Segui le notizie di Fanpage.it direttamente su Google.
A cura di Giulia Ghirardi
0 CONDIVISIONI
Leonardo Apache La Russa
Leonardo Apache La Russa
Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su
Notizie sul caso di Leonardo La Russa

La giovane che nel 2023, allora 22enne, denunciò per violenza sessuale e revenge porn Leonardo Apache La Russa e l'amico dj Tommaso Gilardoni, in seguito a una serata trascorsa all'Apophis club di Milano e successivamente nell'abitazione del presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha incaricato il proprio legale Stefano Benvenuto di presentare ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo.

La decisione si baserebbe sulla presunta violazione del diritto a un equo processo, in relazione all'archiviazione del procedimento per violenza sessuale disposta dalla magistratura italiana per entrambi gli indagati. La giovane ha anche affermato di aver "incaricato il mio difensore" di fare appello contro "la sentenza per revenge porn contro Gilardoni, procedimento ancora in corso".

Per tale accusa, l'amico di La Russa jr è stato condannato con rito abbreviato a un anno di reclusione con pena sospesa. Invece, per il figlio del presidente del Senato il reato è stato dichiarato estinto dalla gup Maria Beatrice Parati che ha ritenuto congruo un risarcimento pari a 25mila euro, senza necessità di ricorrere a un percorso di giustizia riparativa. Stando al documento che Fanpage.it ha potuto visionare, la gup avrebbe dichiarato estinto il reato perché c'è stato uno "spontaneo adempimento risarcitorio", con una "offerta congrua e idonea" per il danno "patito" dalla ragazza.

Leggi anche
Perché La Russa jr è stato prosciolto dal reato di revenge porn: "Dispiaciuto per la ragazza e risarcimento congruo"

La giovane, insieme al suo legale, ha infine dichiarato di non aver ritenuto opportuno proporre appello davanti ai giudici italiani su quest'ultimo punto.

Attualità
Cronaca
Lombardia
0 CONDIVISIONI
Immagine
Intervista
femminicidio
Pamela genini
Cadavere di Pamela Genini decapitato, il legale del fratello: "Escludiamo la pista economica, nessuna minaccia"
Chiesto il processo immediato per Gianluca Soncin: "Uccisa con 76 coltellate"
Francesco Dolci e i genitori in caserma da ore: sentiti dai carabinieri
Prelevate tracce biologiche sul corpo di Genini. La madre: "Dolci era ossessionato"
La bara è stata profanata da "gente competente": si indaga su più fronti
La bara è stata segata solo all'altezza della testa: "Volevano proprio quella"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
milano
api url views