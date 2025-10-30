Leonardo Apache La Russa denunciato per violenza sessuale, archiviate le accuse per lui e l’amico

Il figlio del presidente del Senato Leonardo La Russa e l’amico dj Tommaso Gilardoni erano accusati di violenza sessuale dopo la denuncia di una 22enne, che aveva raccontato di presunti abusi avvenuti dopo una serata in discoteca nella notte del 19 maggio 2023. I due restano imputati in udienza preliminare per revenge porn.

Leonardo La Russa con il padre Ignazio

Si chiude con l'archiviazione l'indagine in cui Leonardo Apache La Russa, figlio del presidente del Senato, e l'amico dj Tommaso Gilardoni erano accusati di violenza sessuale. La gip di Milano Rossana Mongiardo, accogliendo la richiesta dell'aggiunta Letizia Mannella e della pm Rosaria Stagnaro, ha archiviato l'inchiesta nata dalla denuncia di una 24enne che aveva raccontato agli inquirenti di essere stata abusata dai due nella notte tra il 18 e il 19 maggio 2023, al termine di una serata trascorsa insieme in discoteca. I due giovani restano comunque imputati in udienza preliminare per revenge porn in merito a due episodi distinti di "diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti" su quella notte, inviati via cellulare senza il consenso della ragazza.

La richiesta di archiviazione della Procura

La Procura, del resto, aveva al tempo ritenuto che gli elementi probatori acquisiti non consentissero infatti una ragionevole previsione di condanna degli indagati per il reato di violenza sessuale, dal momento che non sarebbe stata provata una condotta di induzione o approfittamento da parte degli indagati nonostante la loro "profonda superficialità e volgarità nella modalità di concepire e trattare una ragazza": non ci sarebbe stato insomma, da parte dei due amici, un comportamento "diretto allo sfruttamento della condizione di inferiorità della ragazza per carpirne un consenso". E non vi sarebbe quindi "la prova che gli indagati, pur consapevoli dell'assunzione di alcuni drink alcolici da parte della ragazza, abbiano percepito, in modalità esplicita o implicita, la mancanza di una valida volontà della ragazza nel compiere gli atti sessuali". Da qui la richiesta di archiviazione, e la conseguente decisione di oggi della gip di Milano.

Gli avvocati di La Russa: "Consenso esplicito"

In aula, fino a questo momento, si erano scontrate due diverse versione dei fatti. Secondo gli avvocati di La Russa Adriano Bazzoni e Vinicio Nardo, in accordo con la tesi della Procura, ci sarebbe stato infatti un "consenso esplicito" da parte della studentessa che ha denunciato il terzogenito del presidente del Senato e il suo amico dj. A scagionarlo, stando alla linea portata avanti dalla difesa, sarebbe soprattutto un video girato quella notte in casa La Russa: "La ragazza si trovava in uno stato di euforia", dovuto all'assunzione di un mix di alcol e droghe, per i legali, "e non in uno stato di incoscienza".

Diverso era stato il parere dell'avvocato Stefano Benvenuto, difensore della giovane, durante l'ultima udienza: "La nostra lettura degli atti processuali è diametralmente opposta. Quella sera la mia assistita non era in grado di esprimere un consenso, come dimostra anche una nostra consulenza medica". Da qui la richiesta di un "giusto processo" e dell'imputazione coatta nei confronti di La Russa e dell'amico Gilardoni.