“Sono stata violentata dal figlio di Ignazio La Russa”: la denuncia di una ragazza di 22 anni Una ragazza di 22 anni ha denunciato di essere stata violentata dal figlio di Ignazio La Russa, Leonardo Apache. Dopo una notte in discoteca, si sarebbe risvegliata nel suo letto senza vestiti e senza ricordare cosa fosse accaduto.

A cura di Enrico Spaccini

Il presidente del Senato Ignazio La Russa con il figlio Leonardo Apache

Una ragazza di 22 anni ha denunciato di essere stata violentata da Leonardo Apache La Russa, figlio 19enne del presidente del Senato Ignazio La Russa. La Procura di Milano ha aperto un'inchiesta, affidata al pm Rosaria Stagnaro e coordinata dall'aggiunto Letizia Mannella. Secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera, gli abusi sarebbero avvenuti al termine di una serata passata in discoteca. La giovane ha raccontato di essere stata drogata e di essersi risvegliata in casa La Russa senza vestiti nel letto di Leonardo, ma la difesa del 19enne esclude ogni tipo di "costrizione".

L'incontro in discoteca

L'episodio raccontato dalla 22enne milanese (assistita dall'avvocato Stefano Benvenuto) risale alla notte tra il 18 e il 19 maggio scorso. La ragazza era uscita intorno a mezzanotte insieme a un'amica per raggiungere una tanto famosa quanto esclusiva discoteca del centro di Milano, a pochi passi dal Duomo.

"Mentre ballavamo mi ero accorta della presenza di Leonardo La Russa, figlio di Ignazio", ha spiegato dicendo che lo conosceva già da tempo: "Ci salutammo e da quel momento non ricordo più niente".

Il risveglio nell'appartamento La Russa

Il ricordo di quella serata si ferma ai due drink bevuti e riprende al mattino seguente quando, intorno a mezzogiorno, si sveglia "in assoluto stato confusionale, nuda nel letto con a fianco Leonardo La Russa", anche lui senza vestiti. "Gli ho chiesto immediatamente spiegazioni del perché fossi lì in quanto non mi ricordavo nulla della serata", continua la ragazza: "Mi disse: ‘Siamo venuti qui dopo la discoteca con la mia macchina' e che aveva avuto un rapporto con me sotto effetto di sostanze stupefacenti" e che un suo amico che stava dormendo in un'altra stanza, "aveva avuto un rapporto con me a mia insaputa". Poi alle 12:30 l'incontro con Ignazio La Russa: "Si affacciò alla camera vedendomi nel letto, se ne andò via".

Una volta uscita da quella casa, la ragazza telefona alla madre che la convince a recarsi alla clinica Mangiagalli, dove è attivo il servizio anti violenze. Le vengono riscontrate un'ecchimosi al collo e una ferita a una coscia. Risulta anche positiva alla cocaina. Il giorno dopo Leonardo si sarebbe fatto vivo via Instagram: "Io per paura non risposi", dice la 22enne.

"È stata d'accordo nel trascorrere il dopo discoteca con il mio assistito, liberamente andando con lui a casa sua, passando la notte e rimanendo con lui fino a mezzogiorno successivo, per poi salutarsi normalmente", ha dichiarato Adriano Bazzoni, avvocato incaricato dalla famiglia La Russa. Per quanto riguarda le sostanze che la ragazza avrebbe consumato, il legale afferma che Leonardo La Russa "non solo esclude di averglielo offerto, ma, qualora si vedesse attribuire questo tipo di condotta, si vedrebbe costretto a sporgere denuncia".