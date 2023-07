Chi è il figlio di Ignazio La Russa, accusato di violenza sessuale nei confronti di una ragazza Leonardo Apache La Russa, figlio del presidente del Senaoto Ignazio La Russa, è accusato di aver violentato una ragazza di 22 anni dopo una serata trascorsa in una discoteca di Milano.

A cura di Ilaria Quattrone

Leonardo Apache La Russa è il ragazzo di 19 anni che, stando a quanto riportato il quotidiano Il Corriere della Sera, è accusato di aver violentato una ragazza dopo una serata trascorsa in una discoteca a Milano. Il figlio terzogenito del presidente del Senato è un aspirante rapper: è conosciuto con il nome d'arte Larus e, in passato, era balzato agli onori di cronaca per un diverbio con il noto rapper Fedez.

La vittima ha raccontato di essere stata violentata dopo una serata in discoteca

La Russa junior è stato accusato da una 22enne di averla violentata. Sul caso sta indagando la Procura di Milano: in particolare l'inchiesta è affidata alla pubblico ministero Rosaria Stagnaro ed è coordinata dalla procuratrice aggiunta Letizia Mannella. La vittima ha raccontato agli inquirenti di aver subito gli abusi nella notte del 18 maggio scorso: intorno a mezzanotte è uscita con un'amica per raggiungere una discoteca del centro del Duomo. E proprio mentre si stava divertendo con la sua amica, ha notato che in quel locale c'era anche il suo compagno di liceo: Leonardo La Russa.

La 22enne ha raccontato a Corsera che i due si sarebbero salutati: da quel momento però avrebbe un vuoto, nessun ricordo tranne di aver bevuto due drink. Il giorno seguente, intorno a mezzogiorno, si sarebbe svegliata nuda "nel letto con a fianco Leonardo La Russa". Lei avrebbe chiesto spiegazioni sul perché si trovasse lì e cosa fosse successo. Il ragazzo avrebbe risposto spiegandole che erano arrivati lì dopo la serata in discoteca e che ci erano arrivati con la sua automobile. Avrebbe anche sostenuto che avrebbero avuto un rapporto "sotto effetto di stupefacenti".

Le avrebbe anche detto che un suo amico, che stava dormendo in un'altra stanza (anche se lei non lo ha visto), avrebbe avuto un rapporto con lei a sua insaputa. La ragazza avrebbe raccontato tutto alla madre che l'ha poi convinta ad andare alla Clinica Mangiagalli: le sono state trovate lividi sul collo e una ferita alla coscia. Sarebbe inoltre risultata positiva alla cocaina. Dopo una quarantina di giorni, l'avvocato Stefano Benvenuto – che assiste la vittima – ha presentato denuncia in Procura.

Chi è Leonardo Apache La Russa, il figlio di Ignazio La Russa

Leonardo Apache La Russa – il secondo nome è da capo indiano così come da tradizione in casa La Russa – è invece assistito dall'avvocato Adriano Bazzoni: "È molto scosso ed esclude che la ragazza possa aver detto qualcosa del genere nei suoi confronti, così come esclude di aver avuto rapporti insieme a una terza persona".

Il ragazzo, dopo il liceo, si sarebbe trasferito a Londra per studiare. Il pezzo più "noto" è il brano "Sottovalutati" del 2019. Nello stesso anno ha litigato con Fedez. L'artista infatti aveva raccontato che il 19enne lo aveva contattato in privato lamentandosi degli attacchi al padre. La discussione poi sarebbe degenerata.