Scoppia un incendio nel campo nomadi di via Bonfadini a Milano: “Rischio disagi a Linate per il fumo”

Tre squadre dei vigili del fuoco sono al lavoro in via via Bonfadini, zona sud di Milano, per un incendio scoppiato nell’area dell’ex campo nomadi. Il fumo nero denso che si è levato potrebbe creare disagi alla circolazione area di Linate e quella ferroviaria di Rogoredo.

Un incendio è scoppiato nel primo pomeriggio di oggi, domenica 13 luglio, nei pressi del campo nomadi di via Bonfadini nella zona sud di Milano. Non sono ancora note le cause del rogo, ma i vigili del fuoco sono già al lavoro con tre squadre per contenere ed estinguere le fiamme. Dal Comando di via Messina è stato comunicato che l'alta colonna di fumo nero denso che si è levata dal rogo potrebbe creare "disagi alla circolazione aerea", data la vicinanza dell'aeroporto di Linate, e quella dell'alta velocità, per i binari e la stazione ferroviaria di Rogoredo.

L'allarme è scattato poco prima delle 14 del 13 luglio, con numerosi residenti che hanno chiamato il 112 segnalando una colonna di fumo nero provenire dall'area dove fino a poco tempo fa era allestito un campo nomadi. Il Comando provinciale dei vigili del fuoco ha inviato sul posto tre squadre di operatori per contenere l'incendio ed estinguere le fiamme. Con loro sono intervenuti anche i sanitari e alcune pattuglie della polizia locale, anche se al momento non si registrano persone coinvolte o ferite in alcun modo.

Solo due giorni fa, venerdì 11 luglio, un altro incendio era scoppiato proprio nel campo in zona Rogoredo, nella vicina via Toffetti. In quel caso, ad alimentare le fiamme sono stati alcuni quintali di rifiuti. L'incendio non ha provocato il ferimento di nessuno, ma su quanto accaduto sono ancora in corso accertamenti da parte delle forze dell'ordine. Non è escluso, infatti, che il rogo possa essere stato appiccato intenzionalmente da qualcuno. Per estinguere le fiamme è stata necessaria circa un'ora di lavoro.