In fiamme un centro di stoccaggio rifiuti nel Comasco, allerta per i cittadini: "State in casa, finestre chiuse" Un incendio è divampato in un centro di stoccaggio rifiuti della ditta Haiki Recycling, ex Green Up, nel territorio di Cermenate, un comune in provincia di Como. Le fiamme hanno rapidamente coinvolto una vasta area del sito, sprigionando una colonna di fumo nero visibile a diversi chilometri di distanza. Sul posto sette squadre dei vigili del fuoco.

A cura di Giulia Ghirardi

Sette squadre dei vigili del fuoco dei comandi provinciali di Como e di Monza sono al lavoro, dalle prime ore di questo pomeriggio, sabato 21 giugno, per fronteggiare un vasto incendio divampato nel territorio di Cermenate, un comune in provincia di Como. Le fiamme si sarebbero sviluppate all’interno del centro di stoccaggio rifiuti della ditta Haiki Recycling, ex Green Up, una struttura nota per la gestione e il trattamento di materiali di scarto. L’incendio ha rapidamente coinvolto una vasta area del sito, sprigionando una colonna di fumo nero visibile a diversi chilometri di distanza.

Secondo le informazioni disponibili sino a questo momento, il materiale coinvolto sarebbe costituito da rifiuti classificati come “non pericolosi”. Tuttavia, in via precauzionale, i sindaci dei Comuni di Cermenate, Lentate sul Seveso e Lazzate avrebbero diramato un avviso alla cittadinanza invitando tutti i residenti a rimanere in casa e a tenere porte e finestre ben chiuse in attesa dei rilievi dell’Arpa (Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente) Lombardia, che starebbe effettuando proprio in questo ore i controlli sulla qualità dell’aria per valutare l’eventuale presenza di sostanze nocive alla salute dei cittadini. Sul posto stanno operando anche le forze dell’ordine e i tecnici comunali. Al momento, fortunatamente, non si segnalerebbero né feriti né persone intossicate a causa dell'incendio.