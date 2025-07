A fuoco la facciata di un condominio a Monza e un appartamento: evacuate 50 persone, 7 ferite

Un incendio è scoppiato nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 17 luglio, in un condominio di via Bramante da Urbino a Monza. Stando alle prime informazione, sarebbe andato a fuoco un appartamento e parte della facciata dell'edificio in fase di ristrutturazione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con numerose squadre e diversi mezzi, che hanno provveduto a evacuare l'intero stabile. Al momento, risultano coinvolte sette persone che sono state prese in carico dal personale sanitario, in quanto avrebbero inalato fumo.

L'allarme è scattato intorno alle 15:30 del 17 luglio, quando una colonna di fumo nero è diventata visibile a chilometri di distanza e le fiamme hanno iniziato a divorare parte della copertura realizzata per la ristrutturazione dell'edificio di case popolari di via Bramante da Urbino. L'incendio ha interessato le impalcature e i materiali edili, ma anche un appartamento del condominio.

Sono 35 i vigili del fuoco che sono stati mobilitati per lo spegnimento del rogo e la messa in sicurezza dell'edificio. Le squadre sono arrivate dai comandi Monza-Brianza e Milano con quattro autopompe, tre autobotti e due autoscale. I soccorritori hanno evacuato circa 50 persone residenti nello stabile per precauzione e sette di loro sono state prese in carico al personale sanitario inviato sul posto dalla centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu). Stando a quanto comunicato, avrebbero inalato del fumo ma non sono state ancora rese note le loro condizioni.