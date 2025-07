Incendio in un appartamento nel Milanese: 12 famiglie evacuate, sul posto i vigili del fuoco Oggi pomeriggio è scoppiato un incendio in un appartamento al secondo piano di via Alberto Da Giussano a Villa Cortese (Milano). Evacuate 12 famiglie. Per motivi di sicurezza la strada è stata chiusa, ma al momento non risultano esserci feriti o intossicati. Il video delle fiamme e della colonna di fumo. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Giulia Ghirardi

Dodici famiglie sono state evacuate alle prime ore di questo pomeriggio, mercoledì luglio, a causa di un incendio scoppiato in un appartamento al secondo piano di via Alberto Da Giussano a Villa Cortese, un comune a pochi chilometri da Milano. Per motivi di sicurezza la strada è stata chiusa, ma al momento non risultano esserci feriti o intossicati.

Secondo le informazioni disponibili sino a questo momento, l'incendio sarebbe divampato intorno alle 13:00 per cause ancora in fase di accertamento. Sul posto sono arrivati, i carabinieri, gli operatori sanitari del 118 e le squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Legnano e Inveruno che starebbero ultimando le operazioni di spegnimento prima do iniziare quelle di bonifica e messa in sicurezza dell'area. Secondo quanto riferito, non risultano esserci né feriti né intossicati. A lanciare l'allarme, anche sui social, sarebbero stati alcuni passanti che avrebbero notato una colonna di fumo nero sopra il condominio. "Ho avvertito per prima cosa i pompieri e ho scritto sul gruppo del comune chiedendo di allarmare i condomini telefonicamente", ha scritto una donna su Facebook.

Per motivi di sicurezza, la strada vicina all'appartamento è stata temporaneamente chiusa fino al completamento di tutte le operazioni di soccorso e di bonifica. Le forze dell'ordine che sono intervenute sul luogo dell'incendio hanno collaborato per gestire la situazione e assistere le persone evacuate.