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Incendio in un appartamento a Motta Visconti nel Milanese: 4 persone in ospedale, evacuati due appartamenti

Incendio a Motta Visconti: due anziani feriti lievemente, intossicati anche due vicini trasportati in ospedale. Due appartamenti inagibili, cause da accertare.
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A cura di Giulia Ghirardi
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Immagine di repertorio
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Un incendio è divampato questa mattina, domenica 26 aprile, a Motta Visconti (Milano), in un appartamento situato al terzo piano di una palazzina di otto livelli. Le fiamme hanno richiesto un intervento tempestivo dei soccorsi, mobilitati per mettere in sicurezza l'edificio e assistere i residenti coinvolti: quattro persone sono state trasportate in codice giallo in ospedale.

La dinamica dell'incendio

Secondo le informazioni disponibili sino a questo momento, i fatti si sarebbero verificati a Motta Visconti, un piccolo comune dell'area metropolitana di Milano, in un appartamento al terzo piano di uno stabile di otto piani.

Stando a quanto riferito, due persone, fratello e sorella di 77 e 73 anni, sarebbero state trasportate in codice giallo al vicino Ospedale di Magenta. Le loro condizioni non sarebbero gravi, ma i medici hanno disposto accertamenti per verificare eventuali conseguenze legate all'incendio. Controlli sanitari anche per una coppia, marito e moglie residenti al quinto piano dello stabile, che sono stati accompagnati per ulteriori verifiche all'Istituto Clinico Humanitas a causa dei fumi inalati durante l'emergenza.

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Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Abbiategrasso, Darwin, SAF nonché un mezzo proveniente dal Comando di Pavia. Presenti anche i carabinieri e il personale del 118, che hanno coordinato le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell'area. Al momento, sono in corso le operazioni di bonifica della zona interessata: le due abitazioni sono state dichiarate inagibili, mentre proseguono gli accertamenti per chiarire le cause del rogo.

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