Incidente in provincia di Varese, auto travolge 5 persone: morta una 17enne, 4 feriti gravi

Grave incidente lungo la strada statale 394 a Maccagno con Pino e Veddasca in provincia di Varese, dove un’auto ha travolto 5 persone. La vittima è una 17enne.

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Una ragazza di diciassette anni è morta in un incidente stradale lungo la strada statale 394 nel Comune di Maccagno con Pino e Veddsca, in provincia di Varese. Il sinistro è avvenuto nel pomeriggio di oggi, domenica 7 giugno, nel piccolo centro che conta poche migliaia di abitanti. Oltre alla giovane il bilancio è di quattro feriti gravi. Un'auto ha travolto cinque persone di età compresa tra quindici e trent'anni. Ferito anche il conducente della macchina, da quanto si apprende le sue condizioni non sono gravi. Sull'incidente indagano i carabinieri della compagnia di Luino. Chiusa la statale 394, con traffico e code.

Morta una 17enne, 5 feriti di cui 4 gravi

L'incidente che si è verificato poco prima delle ore 16 ha scosso il Varesotto. Secondo quanto ricostruito finora l'auto stava percorrendo la strada statale 394 quando, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, ha travolto quattro pedoni. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta urgente d'intervento per varie persone coinvolte in un investimento, le cui condizioni di salute sembravano serie, sul luogo dell'incidente è giunto il personale sanitario con diversi mezzi di soccorso.

Gli operatori hanno preso in carico quattro ragazzi rimasti gravemente feriti e li hanno trasportati in ospedale con codice rosso. Ad avere bisogno di cure mediche anche l'automobilista, non in gravi condizioni. Per una delle persone investite, una ragazza di diciassette anni, non c'è stato purtroppo nulla da fare per salavarle la vita e ogni tentativo di rianimarla si è rivelato vano. L'adolescente è deceduta sul posto, a seguito del violento imapatto, che le ha provocato ferite e traumi gravissimi.

Chiusa la strada statale 394 per incidente

Presenti sul luogo dell'incidente i carabinieri della compagnia di Luino, che hanno svolto i rilievi di rito, per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Al vaglio la posizione dell'automobilista, che rischia di essere indagato per omicidio stradale e lesioni stradali. Ancora da capire le cause dell'investimento. Inevitabili i disagi alla circolazione, con traffico e code. La strada statale 394 è stata chiusa temporaneamente nel tratto interessato dal sinistro, per agevolare le operazioni di soccorso e consentire ai militari di lavorare in sicurezza. Terminate le verifiche sul posto la salma della diciassettenne è stata rimossa e portata in obitorio, dove si trova a disposizione dell'Autorità giudiziaria. La circolazione è tornata regolare.