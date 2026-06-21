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Auto con 9 ragazzi di 17 e 18 anni si ribalta nel canale Villoresi nel Milanese: tre morti

Un’auto con a bordo 9 ragazzi di 17 e 18 anni si è ribaltata nei pressi di Senago (Milano), finendo nel canale Villoresi. Nell’incidente hanno perso la vita tre di loro. Sul posto soccorritori, carabinieri e vigili del fuoco.
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A cura di Giulia Ghirardi
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Alle prime ore della mattinata di oggi, domenica 21 giugno, un'auto con a bordo 9 persone – ragazzi e ragazze tra i 17 e i 18 anni – si è ribaltata nei pressi di Senago, un comune in provincia di Milano. Nell'incidente hanno perso la vita tre di loro. Stando a quanto appreso, il conducente della vettura, un italiano di 19 anni, è risultato positivo all'alcol test ed è ora indagato per omicidio stradale aggravato.

L'intervento dei soccorsi

Secondo quanto riportato dall'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu) della Lombardia, l'incidente si sarebbe verificato intorno alle ore 5:00 di questa mattina. In particolare, l'Agenzia segnala che i soccorsi sarebbero giunti nei pressi dell'accaduto a bordo di sei ambulanze, due automediche e un elisoccorso in codice rosso (con la massima urgenza). Insieme a loro, sono stati allertati anche i vigili del fuoco di Milano e i carabinieri di Rho.

La dinamica dell'incidente

Secondo le informazioni disponibili sino a questo momento, i fatti si sarebbero verificati in via per Cesate, nei pressi di Senago, nel Milanese, quando – per cause ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell'ordine – il guidatore di un'auto con a bordo nove tra ragazzi e ragazze tra i 17 e i 18 anni ha perso il controllo del mezzo, finendo fuori dalla carreggiata: l'auto è stata ritrovata ribaltata all'interno del canale Villoresi.

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Le squadre di soccorso, intervenute con numerosi mezzi e personale specializzato, hanno immediatamente avviato le operazioni di salvataggio e ricerca. In una prima fase sono state recuperate sette persone, di cui sei sono state affidate alle cure del personale sanitario e trasportate all'ospedale Niguarda di Milano, e una deceduta. Nel corso delle successive operazioni di recupero del veicolo e di ricerca dei dispersi, i sommozzatori dei vigili del fuoco hanno individuato e recuperato all'interno dell'autovettura anche le altre due persone precedentemente disperse di cui hanno constatato il decesso: troppo gravi le ferite riportate. Tra loro un ragazzo di 17 anni.

Nel frattempo, i vigili del fuoco hanno iniziato le operazioni di recupero dell'auto, mentre i carabinieri hanno avviato tutti gli accertamenti necessari per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda.

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