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Auto esce dalla carreggiata e finisce in un fossato, morti un 24enne e un 22enne: ci sono due feriti gravi

In provincia di Brescia, un’automobile è uscita dalla careggiata ed è finita in un fosso. Due ragazzi di 22 e 24 anni sono morti. Altre due persone sono rimaste gravemente ferite.
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A cura di Ilaria Quattrone
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Terribile incidente nella serata di ieri, domenica 2 agosto. Un'automobile stava percorrendo la strada provinciale 235 tra Maclodio e Brandico, in provincia di Brescia, quando è uscita dalla carreggiata ed è finita nel fossato, che costeggia la strada. L'impatto è stato molto violento. Due ragazzi sono morti e altri due sono rimasti feriti gravemente. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 e le forze dell'ordine.

Le informazioni relative a questo terribile incidente sono ancora poche.L'automobile stava percorrendo la strada quando, per cause ancora da accertare, è finita nel fosso. Il conducente potrebbe avere avuto un malore, un colpo di sonno o potrebbe esserci stata all'origine una manovra azzarda. A ogni modo, l'impatto è stato violentissimo. Sono stati subito chiamati i soccorsi. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato gli operatori sanitari del 118 sul posto.

Purtroppo per due ragazzi non è stato possibile far altro che dichiararne il decesso: si tratta di un giovane di 22 anni, originario di Pompiano (Brescia), e un 24enne di Corzano (Brescia). Non sono stati ancora diffusi i loro nomi e cognomi. Inoltre non si sa se uno dei due fosse o meno il conducente. Altri due persone hanno riportato gravissime ferite e sono state trasferite in ospedale. Un ferito è stato trasferito in ospedale con un'ambulanza, l'altro invece su un elicottero. Sul posto sono intervenute anche le forze dell'ordine.

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Sono stati svolti tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e accertare eventuali responsabilità. Per consentire tutte le operazioni, la strada provinciale è stata chiusa al traffico.

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