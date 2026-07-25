Incidente stradale nel Bresciano, moto si schianta contro un camion: morto un uomo di 37 anni

Incidente stradale nel Bresciano dove una moto e un camion si sono scontrati. A causa dell’impatto è morto un motociclista di 37 anni.

Foto di repertorio

Nella giornata di oggi, sabato 25 luglio, si è verificato un drammatico incidente lungo la strada provinciale Sp37 in provincia di Brescia. Un motociclista si è scontrato contro un camion ed è morto. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 e le forze dell'ordine. Le indagini sono in corso per comprendere cosa possa essere successo.

Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, l'incidente è avvenuto attorno alle 9 e nel territorio compreso tra Montichiari e Calvisano. Non è chiaro chi lo abbia causato: se si sia trattata di una manovra con sorpasso azzardato, di un malore, una perdita di controllo o altro. In ogni caso, l'impatto è stato molto violento. Sono stati subito chiamati i soccorsi. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato gli operatori sanitari del 118. I paramedici sono arrivati con due automediche e un'ambulanza. Purtroppo non è stato possibile far altro che constatare il decesso del 37enne.

Le ferite riportate erano troppo gravi. Per il momento, non è stata diffusa la sua identità. Sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale, che hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e accertare eventuali responsabilità. Nelle prossime ore potrebbero esserci maggiori informazioni. Per sicurezza, la circolazione lungo la Sp37 è stata chiusa al traffico.