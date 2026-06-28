Schianto tra due auto nella notte a Pozzolengo nel Bresciano: morto un 19enne

Un ragazzo di 19 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto nella notte lungo la Sp13, nella località Quattro Pini, a Pozzolengo, nel Bresciano. Ferito un 41enne.

Dramma sulle strade bresciane. Poco dopo la mezzanotte di oggi, domenica 28 giugno, intorno alle 00.40, un ragazzo di 19 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto lungo la Sp13 nella località Quattro Pini, a Pozzolengo, nel Bresciano.

Stando alle primissime informazioni diffuse, l'auto guidata dal 19enne si sarebbe schiantata nella notte contro un'altra auto, per motivi ancora da accertare.

Sul posto sono giunti immediatamente i soccorritori del 118 inviati in codice rosso da Areu, agenzia di emergenza urgenza della Lombardia. Presenti con un'ambulanza, un'automedica e l'elicottero del 118. Nonostante la tempestività però, purtroppo, per il giovane non c'è stato niente da fare. Per le gravissime ferite riportate a causa dello schianto è deceduto sul posto e non è stato necessario il trasporto in ospedale. I sanitari ne hanno solo constatato il decesso. Sarebbe invece stata curata, medicata e ospedalizzata l'altra persona coinvolta nell'incidente, un uomo di 41 anni, che non avrebbe riportato ferite particolarmente gravi.

Presenti sul posto anche la polizia stradale e i vigili del fuoco di Brescia insieme aicarabinieri di Desenzano del Garda, al lavoro ora per cercare di ricostruire nel dettaglio la dinamica di quanto accaduto, di cui al momento si hanno ancora scarse informazioni. Nessuna informazione, per ora, neppure sulle generalità del 18enne. Seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore.

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