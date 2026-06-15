Scontro auto-moto nella notte a Castenedolo nel Bresciano: morto un motociclista di 64 anni

Un motociclista di 64 anni è morto dopo essersi schiantato con la sua moto contro un’auto nei pressi di Castenedolo (Brescia). I soccorritori non hanno potuto far altro che constatarne il decesso sul posto: troppo gravi le ferite riportate.

Immagine di repertorio

Nel corso della tarda serata di ieri, domenica 14 giugno, si è verificato un grave incidente stradale nei pressi di Castenedolo, un comune in provincia di Brescia, in seguito al quale ha perso la vita un motociclista di 64 anni. Una volta sul posto, i soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo: troppo gravi le ferite riportate.

La dinamica dell'incidente

Secondo quanto riportato dall'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu) della Lombardia, il sinistro stradale si sarebbe verificato intorno alle ore 23:00 di ieri sera. In particolare, l'Agenzia segnala che i soccorsi sarebbero giunti nei pressi dell'accaduto a bordo di un'ambulanza e un'automedica in codice rosso (con la massima urgenza). Insieme a loro, è stata allertata anche la polizia stradale di Brescia.

Secondo le informazioni disponibili sino a questo momento, i fatti si sono verificati lungo la strada provinciale SPBS 236, all'altezza dell'intersezione tra via Brescia e via Verdi a Castenedolo, nell’hinterland di Brescia, quando – per motivi ancora al vaglio delle forze dell'ordine – il motociclista si sarebbe schiantato violentemente contro un'automobile che lo precedeva nella stessa direzione di marcia. In seguito all'impatto, l'uomo è stato sbalzato dalla moto, cadendo a terra. Una volta giunti sul posto, gli operatori sanitari del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo per il quale non c'era più nulla che si potesse fare: troppo gravi le ferite riportate.

Nel frattempo, le forze dell'ordine che sono intervenute hanno svolto tutti i rilievi necessari a ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e così accertare tutte le responsabilità del caso.