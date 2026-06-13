Incidente stradale a Darfo Boario Terme, scontro tra moto e furgone: morto un 54enne

Incidente stradale a Darfo Boario Terme (Brescia): una moto si è scontrata con un furgone. Un uomo di 54 anni è morto.

Ancora un terribile incidente in Lombardia. Ancora una persona deceduta. Questa volta è un uomo di 54 anni, che si è schiantato con la sua moto. L'incidente è avvenuto poco dopo le 15 di oggi, sabato 13 giugno 2026 a Darfo Boario Terme, un comune che si trova in provincia di Brescia.

Stando a quanto riferito fino a questo momento, i fatti sono accaduti in via Passo Vivione lungo la strada che sale verso Angolo Terme. Il 54enne era in sella alla sua moto quando, per cause ancora da accertare, è finito contro un furgone guidato da un uomo di 41 anni.

Sono stati subito chiamati i soccorsi. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato gli operatori sanitari del 118 con automediche, ambulanza e un elicottero. Purtroppo, nonostante i tentativi di rianimare il 54enne, non c'è stato nulla da fare. I paramedici non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso: è morto sul colpo, troppo gravi le ferite riportate.

Leggi anche Perde il controllo della moto durante un sorpasso e finisce contro due veicoli: morto un uomo nel Milanese

Nessuna notizia delle condizioni del 41enne. Sul posto, erano presenti anche i vigili del fuoco. I pompieri hanno aiutato nelle operazioni di soccorso e hanno messo in sicurezza l'area. I carabinieri hanno poi svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e accertare le responsabilità. Bisognerà infatti capire se si sia trattato di una manovra azzardata, un errore, un colpo di sonno o un malore. Se soprattutto sia stata colpa del 54enne, di cui ancora non si conosce il nome, o del 41enne che guidava il furgone. Nelle prossime ore, tutti i dubbi presenti fino a questo momento potrebbero essere chiariti.