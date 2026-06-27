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Incidente stradale nel Comasco, motociclista si scontra con un furgone: morto 47enne

Incidente nel Comasco dove un furgone e una moto si sono scontrate tra loro. A causa dell’impatto è morto un uomo di 47 anni.
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A cura di Ilaria Quattrone
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Ancora un incidente stradale in Lombardia. Nella mattinata di oggi, sabato 27 giugno, una moto e un furgone si sono scontrati a Montorfano, comune della provincia di Como. A causa dello schianto è morto un uomo di 47 anni. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine.

Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, l'incidente è avvenuto alle 8 del mattino lungo la strada statale Briantea, all'incrocio con via Brianza. Per cause ancora da accertare, i due mezzi si sono scontrati tra loro. Sono stati subito chiamati i soccorsi. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato gli operatori sanitari del 118 sul posto. I paramedici hanno soccorso prima il 47enne e poi il 57enne, che guidava il furgone. Il motociclista, di cui ancora non sono state diffuse le generalità, è morto. Non è chiaro se il decesso sia stato constatato sul posto e poco dopo il ricovero in ospedale.

Meno gravi le condizioni del conducente del furgone. Oltre ai paramedici, sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e i tecnici di Anas che si sono dovuti subito mettere a lavoro per ricostruire l'accaduto e soprattutto accertare le responsabilità. Non è chiaro, infatti, se l'incidente sia stato causato dalla moto o dal furgone, se vi sia un malore o una manovra azzardata all'origine. Le indagini potranno fornire maggiori dettagli sull'accaduto. Intanto, per consentire tutte le operazioni, la strada è stata chiusa al traffico con ripercussioni per la circolazione. Terminati gli accertamenti, è stata riaperta.

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