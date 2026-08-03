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Incidente stradale a Chiuduno, scontro tra un’auto e una moto: morto un 49enne

Un motociclista 49enne è morto in ospedale dopo essersi scontrato con un’auto a Chiuduno (Bergamo). Secondo quanto appreso, si tratta di F.L., 49 anni, residente a Casnigo.
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A cura di Giulia Ghirardi
Immagine di repertorio
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Nel corso della tarda mattinata di oggi, lunedì 3 agosto, si è verificato un grave incidente stradale tra un'auto e una moto a Chiuduno, un comune in provincia di Bergamo. Secondo quanto appreso, il motociclista è morto in ospedale dopo il ricovero: si tratta di F.L., 49 anni, residente a Casnigo.

La dinamica dell'incidente

Secondo quanto riportato dall'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu) della Lombardia, il sinistro stradale si sarebbe verificato intorno alle ore 13:00 di oggi. In particolare, l'Agenzia segnala che i soccorsi sarebbero giunti nei pressi dell'accaduto a bordo di due ambulanze e un'automedica in codice rosso (con la massima urgenza). Insieme a loro, sarebbero stati allertati anche i carabinieri del comando provinciale di Bergamo e la polizia stradale.

Secondo quanto ricostruito sino a questo momento, i fatti si sarebbero verificati in viale Fratelli Kennedy a Chiuduno quando – per motivi ancora al vaglio degli inquirenti – un'auto guidata da un uomo di 40 anni si è scontrata violentemente contro una moto. Una volta giunti sul posto e aver prestato le prime cure, gli operatori sanitari del 118 avrebbero deciso di trasportare il motociclista 49enne all'ospedale di Seriate con la massima urgenza. Stando a quanto riferito, l'uomo è però deceduto qualche ora dopo il ricovero: troppo gravi le ferite riportate.

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Le forze dell'ordine che sono intervenute sono ancora al lavoro per ultimare tutti gli accertamenti necessari a ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e così accertare tutte le responsabilità del caso. Per farlo, saranno visionati i filmati delle telecamere presenti nella zona e raccolte le testimonianze delle persone che hanno assistito allo scontro.

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