Federico Venco ucciso dall’ex di una donna che non conosceva: nell’auto del killer un sasso e un coltello

È morto per un gesto di altruismo Federico Venco, il 36enne che si è fermato per aiutare una donna in moto a raggiungere il luogo dell’ultimo appuntamento con l’ex. Il 43enne, arrestato per omicidio volontario, aveva un coltello e un sasso nell’auto.

Federico Venco

Si chiamava Federico Venco il trentaseienne ucciso da un uomo di quarantatré anni, mentre aiutava la ex di quest'ultimo a trovare la strada per raggiungere il luogo del loro ultimo appuntamento. I tragici fatti sono accaduti nella tarda serata di ieri, sabato primo agosto, in via Maddalena nel Comune di Somma Lombardo, in provincia di Varese. Federico non c'entrava nulla, era un semplice passante, non conosceva né il suo assassino né la donna che con gentilezza si è fermato ad aiutare, offrendosi di accompagnarla per un tratto di strada. Era figlio dell'ex sindaco di Samarate e coordinatore del PdL Ermanno Venco. Appresa la drammatica notizia la comunità si è stretta attorno alla famiglia. Sul caso indagano i carabinieri della Compagnia di Gallarate, coordinati dalla Procura della Repubblica di Busto Arsizio con il sostituto procuratore Massimo De Filippo. Come riporta Ansa il killer nella macchina aveva un sasso e un coltello.

Federico era uno sportivo e amava la montagna

Federico Venco aveva trentasei anni, era uno sportivo e amava la montagna, il suo sogno era proprio quello di gestire un rifugio. Proprio in montagna ha perso suo padre nel 2010, colto da un infarto, mentre praticava sci di fondo. A Federico piacevano scalate, passeggiate ed escursioni, e aveva anche la passione per le moto. Chi lo conosceva lo ricorda come un uomo altruista e gentile.

L'omicidio

Erano circa le ore 23 quando la trentanovenne si trovava in strada in sella alla sua moto. Stava raggiungendo l'ex per l'ultimo incontro, i due si erano lasciati ma avevano comunque deciso di vedersi. Lei però non riusciva a trovare il luogo dell'incontro, aveva perso il telefonino e ha chiesto aiuto a un passante. Federico Venco stava transitando in moto e si è accorto che quella donna aveva bisogno di aiuto, così si è fermato e le ha spiegato come raggiungere il posto in cui era diretta, offrendosi di accompagnarla.

In quel momento il quarantatreenne ex della donna li ha visti e, convinto che l'uomo fosse un conoscente di lei e suo rivale in amore, lo ha ucciso, investendolo con l'auto. Poi l'automobilista è sceso dalla macchina e avrebbe aggredito la ex. Federico è purtroppo deceduto sul luogo del'incidente, non c'è stato nulla da fare per salvargli la vita, mentre il personale sanitario giunto in ambulanza, ha preso in carico la donna e l'ha trasportata in ospedale con codice verde per stato di chock. I carabinieri nella notte hanno arrestato il quarantatreenne per omicidio volontario.