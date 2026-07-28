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A Varese due 30enni vogliono morire insieme e si tagliano con le lamette da barba: lui in fin di vita, lei arrestata

Un uomo e una donna di circa 30 anni, sotto effetto di alcol e droghe, si sarebbero messi d’accordo per morire uno accanto all’altra all’interno del loro appartamento nel quartiere San Fermo a Varese. Quando la situazione è degenerata lei ha chiamato il 112 per cercare di salvare il compagno. Ora lui è fin di vita e lei è stata arrestata per tentato omicidio del consenziente.