Milano, litiga con la vicina, la accoltella e viene arrestato: i figli della donna fermati prima di raggiungerlo

Lite tra vicini in via Giambellino a Milano: un uomo è stato arrestato per aver accoltellato una donna. La vittima è stata portata in ospedale. Denunciati anche i suoi figli.

Immagine di repertorio

Litiga con la vicina di casa per banali motivi, poi caccia un coltellino e la accoltella, procurandole tagli alle gambe e alla pancia. Ma la donna, 45 anni, riesce a fuggire. Soccorsa, viene ricoverata in ospedale. L'aggressore, un 55enne, poco più tardi sarà arrestato. Denunciati dalle forze dell'ordine anche i figli della donna, di 17 e 20 anni: stavano tentando di scassinare il portone della scala per arrivare all'appartamento dell'aggressore. Attimi di terrore ieri sera, venerdì 10 luglio, in via Giambellino, nella zona sud di Milano, dove una banale lite condominiale è sfociata in una violenta aggressione ai danni di una donna di 45 anni di origine egiziana.

Sul posto è arrivata la Polizia di Stato che indaga su quanto avvenuto. Secondo le prime ricostruzioni, i due vicini di casa si sarebbero incrociati nel cortile condominiale. Tra loro sarebbe scoppiata una lite per futili motivi. Ad un certo punto, però, l'uomo, un pregiudicato di 55 anni, avrebbe estratto all'improvviso un coltellino. Con l'arma in pugno avrebbe sferrato più colpi nei confronti della donna, colpendola sia alle braccia che all'addome e procurandole diversi tagli, anche se di striscio.

Le urla della donna ferita hanno richiamato l'attenzione dei vicini, che hanno chiamato i soccorsi. Sul posto, come detto, si sono portati gli agenti della polizia di Stato e il personale dell'ambulanza che ha trasportato la 45enne in codice giallo all'ospedale Policlinico. La donna non sarebbe grave. Le forze dell'ordine, quando sono arrivate sul posto, si sono messe sulle tracce del 55enne. L'uomo è stato poi raggiunto presso la sua abitazione, in una scala a fianco. Qui, lo hanno arrestato. Sequestrato anche il coltellino che sarebbe stato usato per il ferimento.

Leggi anche Minaccia e punta una pistola rubata contro una coppia seduta al tavolo di un bar a Milano: arrestato

Negli stessi attimi concitati, i poliziotti hanno sorpreso i due figli della donna, di 17 e 20 anni mentre tentavano di scassinare il portone della scala per arrivare all'appartamento dell'aggressore. I due ragazzi sono stati denunciati per danneggiamento. Per fortuna, non ci sono state altre conseguenze e i due giovani non sono entrati in contatto con l'aggressore della madre. La polizia, una volta riportata la calma, ha provveduto ad eseguire i rilievi del caso e raccogliere le testimonianze.