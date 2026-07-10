Minaccia e punta una pistola rubata contro una coppia seduta al tavolo di un bar a Milano: arrestato

L’episodio si è verificato in un bar di via Castel Morrone, una via parallela a viale Abruzzi, a Milano.

Immagine di repertorio

Un uomo di 37 anni, di origini albanesi e già noto alle forze dell'ordine, nella giornata di ieri, giovedì 9 luglio, avrebbe prima insultato una donna e poi si sarebbe scagliato contro il compagno di lei che avrebbe tentato di difenderla. Poi il 37enne avrebbe tirato fuori la pistola e minacciato di morte la coppia. L'episodio si è verificato in un bar di via Castel Morrone, una via parallela a viale Abruzzi, a Milano.

Stando a quanto si apprende dalle prime informazioni riportate, il 37enne avrebbe estratto l'arma solo dopo che il compagno della donna insultata avrebbe preteso da lui delle scuse per l'aggressione verbale. A quel punto il 37enne, ormai completamente fuori di sé, avrebbe prima scagliato calci e pugni contro l'uomo e poi afferrato la pistola per puntarla contro la coppia e minacciarla.

I due, spaventati e sotto shock per quanto accaduto, si sono recati immediatamente nel primo commissariato di polizia per sporgere denuncia. Lì grazie alla visione degli album fotografici mostrati dagli agenti, la coppia ha avuto modo di riconoscere il volto dell'aggressore.

Una volta identificato, i poliziotti si sarebbero così precipitati a casa del 37enne, che alla vista delle divise avrebbe cercato subito di disfarsi della pistola lanciandola dalla finestra. Ma è stato notato dagli agenti. Questi hanno recuperato l'arma e dopo tutti gli accertamenti hanno scoperto essere stata rubata nel 2018. È seguita poi la perquisizione in casa dell'uomo durante la quale sono stati trovati e sequestrati 6.600 euro in contanti di cui il 37enne, nullafacente, non ha saputo spiegare la provenienza.

Al termine dei controlli, l'uomo – pregiudicato – è stato arrestato per aggressione aggravata.