Prende per i capelli una 20enne davanti al supermercato a Milano e la prende a calci e pugni: 32enne arrestato

Gli agenti della polizia locale di Milano hanno arrestato un 32enne in flagranza per stalking. L’uomo ha aggredito e picchiato una 20enne fuori da un supermercato dopo una persecuzione durata più di un anno e mezzo.

(Immagine di repertorio)

Un 32enne è stato arrestato in flagranza per atti persecutori nei confronti di una ragazza di 20 anni nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 18 giugno, davanti a un supermercato in zona Ronchetto sul Naviglio a Milano. Come ricostruito dagli agenti della polizia locale intervenuti, l'uomo ha afferrato la giovane per i capelli e, dopo averla trascinata a terra, l'ha colpita con calci e pugni al volto. Mentre veniva bloccato dai poliziotti, un altro uomo, probabilmente un suo conoscente, avrebbe aggredito la pattuglia ed è stato a sua volta arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. La 20enne ha poi raccontato che il 32enne per oltre un anno e mezzo l'avrebbe perseguitata dopo che tra loro c'era stato un rapporto di amicizia.

A chiamare i soccorsi, intorno alle 18 del 18 giugno, sono stati alcuni passanti che hanno notato una ragazza a terra dolorante all'esterno di un supermercato. Gli agenti della polizia locale hanno subito bloccato un 32enne, italiano residente a Rozzano, che era ancora nelle vicinanze ma che tentava di allontanarsi. Stando a quanto ricostruito, l'uomo aveva trascinato a terra la 20enne tirandola per i capelli e l'ha colpita con pugni e calci al volto. L'uomo ha ammesso di averla aggredita, ma avrebbe continuato a tenere un atteggiamento ostile sia contro di lei che contro gli agenti.

Mentre gli agenti procedevano con l'arresto, un altro uomo si sarebbe scagliato contro la pattuglia. Ritenuto un conoscente del 32enne, è stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Dopo le cure del caso, la 20enne ha sporto denuncia. Davanti agli inquirenti, ha raccontato come ormai da più di un anno e mezzo quell'uomo la stava perseguitando, dopo che tra loro c'era stato un rapporto di amicizia. Tratto in arresto in flagranza per stalking, il 32enne è stato condotto presso il carcere milanese di San Vittore.