Violenza sessuale e stalking sulla ex a Milano: in carcere un giovane di 23 anni

Il 23enne fra la fine del 2025 e il febbraio 2026 avrebbe sottoposto la ragazza a violenze fisiche, minacce, aggressioni e comportamenti persecutori, costringendola a modificare radicalmente le proprie abitudini di vita per la paura di incontrarlo.

Un ragazzo di 23 anni di Milano è stato arrestato per stalking, violenza sessuale e lesioni nei confronti della ex compagna. Stando a quanto si apprende le manette sarebbero scattate ieri, martedì 30 giugno, da parte degli agenti della polizia locale.

L'inchiesta, condotta dal Nucleo tutela donne e minori di Piazza Beccaria, è nata dalla denuncia della vittima e sarebbe supportata da testimonianze e referti medici acquisiti dagli investigatori. Nell'ordinanza il gip di Milano ha riconosciuto la sussistenza dei gravi indizi e il concreto pericolo di reiterazione del reato.

Come ricostruito dagli agenti nel corso degli accertamenti, il giovane, E.P., fra la fine del 2025 e il febbraio 2026 avrebbe sottoposto la ragazza a violenze fisiche, minacce, aggressioni e comportamenti persecutori, costringendola a modificare radicalmente le proprie abitudini di vita per la paura di incontrarlo.

L'ansia e la tensione accumulata nei mesi dalla giovane l'hanno portata a denunciare e a chiedere aiuto. La sua vita e la sua routine erano state completamente stravolte. Inoltre temeva per la propria stessa vita. Grazie alla sua decisione di rivolgersi alle forze dell'ordine è riuscita a porre fine a un incubo.