Molestie e violenza sessuale, arrestato un 33enne in piazza Duomo a Milano

Un uomo di 33 anni, italiano, è stato arrestato ieri dalla polizia locale con l’accusa di violenza sessuale nei confronti di due donne. Gli episodi si sarebbero verificati uno a settembre 2025 e l’altro il 19 maggio scorso.

Un cittadino italiano di 33 anni è stato arrestato ieri, martedì 9 giugno, in piazza Duomo a Milano con l'accusa di violenza sessuale. A fermarlo la polizia locale, secondo cui ci sarebbero due episodi a suo carico con le stesse modalità.

L'indagine è partita dalla denuncia presentata da una giovane che a maggio scorso era stata avvicinata in centro dall'uomo intorno alle 16. Dopo alcuni complimenti e l'invito a bere qualcosa insieme, al rifiuto della ragazza il 32enne l'avrebbe afferrata per un braccio, trascinandola fino all'interno di un locale. Qui sarebbero iniziate le molestie e, terrorizzata, la vittima avrebbe cercato più volte aiuto, rivolgendosi persino a una donna presente nel locale chiedendo protezione, senza però ottenere alcun intervento. Dopo circa un'ora la giovane sarebbe riuscita a sottrarsi all'uomo e, una volta uscita dal bar, avrebbe chiesto aiuto ad alcune persone in piazza Duomo che l'hanno accompagnata al comando della Polizia locale per sporgere denuncia.

Nel corso degli accertamenti è inoltre emerso che un'altra ragazza era già stata avvicinata dall'uomo circa un anno prima, il 25 settembre 2025, sempre in centro e con modalità analoghe, ma in quell'occasione l'arrivo di un'amica aveva interrotto l'approccio e il presunto aggressore si era allontanato.