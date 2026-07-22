Ragazza di 16 anni violentata a Milano: denunciato un 22enne conosciuto su Instagram

Una ragazza di 16 anni ha denunciato di aver subito un abuso sessuale da parte di un 22enne a Milano: i due si sarebbero conosciuti su Instagram.

Una ragazza di sedici anni ha denunciato di essere stata violentata da un giovane di 22 anni a Milano. I fatti risalgono allo scorso 29 marzo. I due si sarebbero conosciuti su Instagram. Dopo alcuni messaggi, si sarebbero dati appuntamento fuori da un supermercato della periferia sud del capoluogo meneghino.

Una volta insieme, i due si sarebbero scambiati alcuni baci ed effusioni. Il 22enne avrebbe voluto andare oltre. L'adolescente, a quel punto, avrebbe detto: "Questo non lo voglio fare". Il ragazzo avrebbe ignorato il no e l'avrebbe violentata. Dopo aver subito lo stupro, la ragazza sarebbe andata a casa di un'amica raccontando quanto subito. Una volta a casa, lo avrebbe raccontato ai genitori che sarebbero andati subito a denunciare l'accaduto.

In Questura, la sedicenne ha spiegato quanto avvenuto e mostrato il profilo e la chat con il 22enne. Sono subito partite le indagini degli investigatori, che hanno acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona. Quei frame hanno consentito di accertare l'identità del 22enne, già indicata dalla sedicenne. Il 22enne, che ha un precedente per reati contro il patrimonio, è stato fermato venerdì 17 luglio.

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A seguito di quanto scoperto dagli inquirenti, la giudice per le indagini preliminari, Giulia D'Antoni, ha emesso un'ordinanza cautelare. La Procura, precisamente il pubblico ministero Marco Cirigliano, aveva chiesto la custodia in carcere, ma la gip ha disposto l'obbligo di dimora dalle 21 alle 7 del mattino nonostante sia stata riconosciuta la gravità delle azioni e il rischio di reiterazione del reato. Nell'ordinanza, infatti, non ha esclusa che possa applicare lo stesso schema con altre ragazze conosciute sui social.