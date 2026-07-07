Aggredisce due donne a Mantova e ruba loro borse e cellulari dopo averle palpeggiate: 21enne arrestato

I carabinieri di Mantova hanno arrestato un 21enne per violenza sessuale, rapina, lesioni personali aggravate e tentata estorsione ai danni di due giovani donne. L’uomo le avrebbe aggredite in occasioni diverse nella stessa zona.

Un 21enne è stato arrestato all'alba di domenica 5 luglio alla stazione ferroviaria Romanore di Borgo Virgilio (in provincia di Mantova) dai carabinieri con l'accusa di violenza sessuale, rapina, lesioni personali aggravate e tentata estorsione ai danni di due ragazze che avrebbe aggredito in episodi diversi a Mantova il 18 maggio e il 23 giugno. Il giovane è stato rintracciato e identificato perché la seconda vittima, una 21enne, è riuscita a localizzare lo smartphone che le era stato rubato. Il giovane si trova ora in carcere a Mantova, in attesa dell'interrogatorio di garanzia.

Le due aggressioni nella periferia di Mantova

La prima aggressione si è verificata la notre del 18 maggio tra via Cremona e via Pompilio, alla periferia di Mantova. Il 21enne, originario del Bangladesh e richiedente asilo, si sarebbe avvicinato a una 29enne sola con il pretesto di chiederle indicazioni per il centro città. Avvicinatosi a lei, l'avrebbe aggredita e palpeggiata facendola cadere a terra, dove poi avrebbe provato a svestirla. La donna ha reagito divincolandosi e mordendogli una mano. Prima di scappare, il 21enne avrebbe afferrato la borsa che la vittima aveva nel cestino della bicicletta e avrebbe colpito la giovane con un calcio al volto causandole contusioni giudicate guaribili in 20 giorni.

La seconda aggressione, invece, risale alla notte del 23 giugno in viale Alfieri, nella stessa zona della prima. In questo caso, il giovane avrebbe pedinato una 21enne per poi aggredirla alle spalle mentre stava per salire le scalinate di un parco pubblico. Dopo averle toccato il seno e spinta a terra, le avrebbe rubato la borsa e lo smartphone. Subito dopo, le avrebbe intimato di non urlare facendole dei gesti e facendole capire che se avesse acconsentito a praticargli un rapporto orale le avrebbe restituito i beni sottratti, da qui la contestazione di tentata estorsione. Recuperato per un attimo il cellulare, la ragazza ha provato a scappare, ma è stata raggiunta, scaraventata a terra e presa a calci dal 21enne che poi si è dileguato con il suo smartphone.

L'identificazione del 21enne e l'arresto

La 21enne, però, è riuscita a geolocalizzarlo usando un'applicazione e ha segnalato la sua esatta posizione alla centrale operativa dei carabinieri. I militari del nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Mantova si sono recati presso quell'indirizzo, ovvero una Comunità di accoglienza dell'hinterland mantovano. Là il 21enne è stato identificato: aveva ancora con sé il cellulare rubato e nella struttura sono stati trovati i vestiti che indossava durante entrambi gli episodi.

Attraverso le registrazioni delle telecamere di sorveglianza urbana, gli investigatori hanno ricostruito la dinamica dei due episodi individuando nel 21enne il responsabile. Il giovane è stato poi riconosciuto dalla seconda vittima attraverso le fotografie. Su richiesta della Procura di Mantova, il gip del Tribunale ha disposto la misura cautelare del carcere per il pericolo di reiterazione dei reati. Il 21enne è stato quindi raggiunto e arrestato all'alba del 5 luglio alla stazione ferroviaria Romanore di Borgo Virgilio.