Picchia l’ex compagna a Mortara e le getta addosso la candeggina: 21enne arrestato

Un 21enne era stato sottoposto a divieto di avvicinamento all’ex compagna dopo che era stato denunciato da lei per averla picchiata e averle gettato addosso candeggina. Il giorno dopo, però, si è presentato sotto casa sua a Mortara (Pavia) ed è stato arrestato.

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Un 21enne è stato arrestato il 27 giugno a Mortara, in Lomellina (in provincia di Pavia), perché ha violato il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla sua ex compagna. Il giorno prima, infatti, la donna lo aveva denunciato perché l'avrebbe picchiata e le avrebbe gettato addosso della candeggina. Nei confronti del giovane era stata applicata d'urgenza la misura cautelare, con tanto di braccialetto elettronico. Braccialetto che si è attivato quando il 21enne si è presentato di nuovo sotto casa dell'ex compagna, facendo scattare l'arresto.

La vicenda ha avuto inizio lo scorso venerdì 26 giugno, quando una 44enne si è presentata alla caserma dei carabinieri denunciando il compagno che, stando al suo racconto, al culmine di una lite l'aveva picchiata e le aveva versato candeggina addosso. Considerata la gravità dei fatti riportati, i militari avevano subito trasmesso la segnalazione in Procura ed era stata attivata per il 21enne immediatamente la misura dell'allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento alla vittima, per il quale era stato attivato anche il braccialetto elettronico.

Il giorno seguente, sabato 27 giugno, il braccialetto si è attivato e i carabinieri della Compagnia di Vigevano si sono recati presso l'abitazione della 44enne. Poco lontano hanno trovato il 21enne, di origine marocchina e senza fissa dimora, e lo hanno arrestato in flagranza perché aveva violato la misura cautelare appena applicata. Il giovane avrebbe dichiarato di essere tornato solo per chiedere spiegazioni alla donna, ma così facendo non ha rispettato la disposizione dell'autorità.