Minaccia di morte e accoltella il fratello davanti ai carabinieri: 30enne arrestato nel Mantovano

Un 30enne di origine indiana è stato arrestato dai carabinieri di Gonzaga per tentato omicidio. Al culmine di una lite con il fratello 26enne avrebbe cercato di accoltellarlo e ucciderlo davanti ai carabinieri che nel frattempo erano intervenuti.

Un uomo di 30 anni, di nazionalità indiana, è stato arrestato dai carabinieri di Gonzaga (Mantova) per aver minacciato di morte e accoltellato il fratello 26enne al culmine di una lite in casa, un appartamento a Moglia (Mantova). Il 30enne accusava l'altro di aver palpeggiato e molestato sessualmente la propria moglie.

Come riportato in una nota dei militari, nel cuore della notte è suonato il telefono alla centrale operativa dei Carabinieri di Gonzaga. Era un uomo che riferiva di star litigando con il fratello.

Su posto sono giunte immediatamente due pattuglie dell’Arma: un equipaggio del Nucleo Operativo e Radiomobile di Gonzaga e una pattuglia della Stazione di Moglia.

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All’arrivo dei carabinieri, i fratelli stavano ancora discutendo animatamente e hanno continuato a farlo anche davanti ai militari. All'improvviso uno dei due avrebbe tirato fuori un coltello che ha usato per colpire il fratello al fianco sinistro e minacciarlo di morte.

I carabinieri hanno quindi subito disarmato l'aggressore e chiesto l’intervento del personale sanitario per soccorrere il ferito. Nell'arco di breve tempo è arrivata un’ambulanza del 118. I sanitari, dopo le prime cure sul posto, hanno trasportato il ferito presso l’ospedale di Mantova in gravi condizioni. Avrebbe riportato la perforazione del polmone che ha previsto un intervento chirurgico d’urgenza.

Sul posto arrivano anche altri colleghi del Nucleo Operativo e Radiomobile di Gonzaga che hanno proceduto ad ascoltare i testimoni che hanno permesso di ricostruite quanto accaduto. Come emerso, la lite tra i due fratelli sarebbe iniziata perché il 30nne indiano, sposato con una connazionale, avrebbe accusato il fratello 26enne di aver palpeggiato la moglie.

Gli investigatori al termine degli accertamenti hanno sequestrano il coltello utilizzato per commettere il reato e arrestato in flagranza di reato il 30enne con l'accusa di tentato omicidio. L'uomo è stato portato nel carcere di Mantova.