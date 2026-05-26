Accoltella il fratello alla gola mentre dorme: 74enne arrestata a Castellucchio per tentato omicidio

I carabinieri hanno arrestato una 74enne di Castellucchio (Mantova) per tentato omicidio. Lo scorso 23 maggio avrebbe accoltellato alla gola il fratello mentre dormiva, sfiorando con la lama la carotide.

Foto di repertorio

Una 74enne di Castellucchio (in provincia di Mantova) è stata arrestata lo scorso sabato 23 maggio con l'accusa di tentato omicidio. Stando a quanto ricostruito finora, la donna avrebbe accoltellato alla gola il fratello di 71 anni, suo convivente, mentre riposava dopo pranzo. Tra i due ci sarebbe un rapporto teso che già a novembre aveva portato a un intervento da parte dei carabinieri. La 74enne si trova ora in carcere a Mantova e oggi sarà sottoposta a udienza di convalida.

A chiamare i soccorsi sarebbe stato lo stesso 71enne. La sorella lo avrebbe colpito mentre si riposava a letto e la lama, di un grosso coltello da cucina, gli avrebbe sfiorato la carotide. Svegliato per il dolore, l'uomo sarebbe riuscito a disarmare la 74enne e a chiamare poi i carabinieri. Sul posto sono intervenuti i militari della Stazione di Castellucchio, insieme a un equipaggio del nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Viadana. L'arma è stata trovata proprio sul letto e posta sotto sequestro, mentre la donna è stata accompagnata in carcere per tentato omicidio. Il 71enne ha riportato una ferita lacero-contusa di un centimetro e mezzo al collo ed è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Civile di Mantova.

Stando a quanto emerso finora, rimasta vedova la 74enne era andata a vivere alcuni mesi fa a Castellucchio nell'abitazione del fratello. Tra i due, però, non corrono buoni rapporti, con momenti di tensione dovuti anche ai problemi di salute della donna. Lo scorso novembre, durante l'ennesimo litigio, la 74enne aveva ferito la collaboratrice domestica del 71enne colpendola con un bastone. In quel caso, a seguito dell'intervento dei carabinieri, era stato richiesto per l'anziana un accertamento sanitario, ma non sarebbe comunque seguita dai servizi sociali. Durante l'udienza di convalida del fermo in programma per oggi, martedì 26 maggio, la donna potrà spiegare le ragioni del suo gesto.