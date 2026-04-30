Concetta Lo Cicero si allontana dall’ospedale e muore di freddo, infermiere a processo per omicidio colposo

Concetta Lo Cicero

La giudice per le indagini preliminari Giulia Pulcina del Tribunale di Busto Arsizio ha disposto l'imputazione coatta per omicidio colposo per un infermiere del pronto soccorso della Mater Domini di Castellanza (in provincia di Varese) in merito alla morte di Concetta Lo Cicero. La 70enne, affetta da Alzheimer e decadimento cognitivo, era stata ricoverata nella struttura ospedaliera il 7 febbraio 2022, ma già nel pomeriggio erano state disposte le sue dimissioni. Mentre l'amica della famiglia dell'anziana si recava a Castellanza, Lo Cicero aveva preso la sua cartella clinica e si era allontanata nei boschi. Il suo corpo senza vita era stato ritrovato solo il 24 febbraio e la causa del decesso era stata l'ipotermia. Secondo la giudice, l'ingermiere avrebbe dovuto impedire che la paziente si allontanasse. Sono state archiviare le posizioni di altri quattro indagati.

Lo Cicero si era allontanata dal pronto soccorso della Mater Domini intorno alle 16:30 del 7 febbraio 2022. Era inverno, le temperature erano basse e faceva buio presto. Per questo motivo, erano stati lanciati subito appelli anche alla trasmissione televisiva Chi l'ha visto?, si erano mobilitate le forze dell'ordine e la protezione civile aveva iniziato subito a battere il territorio con i volontari. Per oltre due settimane, non sono state trovate tracce della 70enne. L'anziana era affetta da Alzheimer e decadimento cognitivo e si era allontanata nei boschi senza una meta precisa.

La svolta era arrivata il 24 febbraio, quando il corpo senza vita di Lo Cicero era stato scoperto vicino all'ingresso dell'autostrada a Rescaldina. Secondo l'autopsia, la 70enne era deceduta per ipotermia poco dopo l'allontanamento dall'ospedale. Per chiarire quanto accaduto, i familiari della vittima avevano presentato denuncia. All'inizio l'inchiesta ha coinvolto cinque persone, ma alla fine la gip Pulcina ha deciso di accogliere parzialmente l'opposizione dell'avvocato Gianluca Fontana e dell'associazione Penelope disponendo l'archiviazione per quattro indagati e l'imputazione coatta per un infermiere. L'uomo dovrà, quindi, presto comparire in Tribunale a Busto Arsizio per rispondere di omicidio colposo.