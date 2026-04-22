milano
video suggerito
video suggerito

Ruba 120mila euro in monete d’oro che la sorella aveva lasciato per la ricerca sul cancro: indagata a Pavia

Una donna è accusata di aver sottratto oltre 120mila euro dal patrimonio della sorella, morta da poco, ma i beni erano un lascito per la Fondazione Airc per la ricerca sul cancro. La donna, che aveva l’incarico di amministratrice di sostegno, è ora indagata per peculato.
Leggi le notizie in tempo reale. Aggiungi Fanpage.it al tuo feed Google.
A cura di Giulia Ghirardi
0 CONDIVISIONI
Immagine di repertorio
Immagine di repertorio

È accusata di aver sottratto beni del valore di oltre 120mila euro dal patrimonio dell'anziana sorella, morta da poco tempo. Beni che – secondo quanto ricostruito – sarebbero stati destinati a un lascito per la Fondazione Airc per la ricerca sul cancro. La donna, che aveva l'incarico di amministratrice di sostegno, è ora indagata per peculato dalla procura di Pavia che ha aperto un fascicolo per chiarire la vicenda.

Le indagini della procura

Secondo le informazioni disponibili fino a questo momento, il caso sarebbe stato scoperto dalla guardia di finanza di Vigevano, un comune in provincia di Pavia, a seguito di alcune verifiche sui movimenti patrimoniali.

Stando a quanto emerso nel corso delle indagini, l'amministratrice di sostegno, autorizzata all'accesso alle cassette di sicurezza per procedere all'inventario del patrimonio della sorella, si sarebbe appropriata di un vero e proprio tesoro. Tra gli oggetti sottratti figurerebbero diverse monete d'oro e altri beni di valore, successivamente rivenduti in alcuni negozi "Compro oro" tra la Lomellina e la provincia di Milano.

Leggi anche
Ladri irrompono in casa nel Comasco, legano una famiglia e portano via la cassaforte: bottino da 15mila euro

Secondo gli inquirenti, l'importo illecitamente ottenuto dalla vendita di questi beni si aggirerebbe intorno ai 120mila euro. La Procura di Pavia ha quindi disposto un sequestro preventivo, eseguito sui conti correnti dell'indagata, che ha consentito di recuperare interamente il provento del reato commesso. In questo modo, la somma potrà essere destinata alla Fondazione Airc, nel rispetto delle volontà della persona scomparsa. Le indagini proseguono per accertare eventuali ulteriori responsabilità o episodi analoghi.

Attualità
Cronaca
Lombardia
0 CONDIVISIONI
Immagine
Escort di lusso per calciatori a Milano, nelle chat la confessione di una ragazza incinta
Una decina di ragazze sarebbero state "invitate" a prostituirsi soprattutto con calciatori
Quattro persone sono finite agli arresti domiciliari: sequestri per 1,2 milioni di euro
Langosteria, Coraje e Pineta: i locali dove i calciatori avrebbero speso 190mila euro per feste con escort
I nomi dei calciatori sono stati citati un po' a caso, almeno per ora
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
milano
api url views