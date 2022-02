Malata di Alzheimer viene dimessa dall’ospedale e scompare: si cerca la 69enne Concetta Lo Cicero Una donna di 69 anni, Concetta Lo Cicero, è scomparsa da Castellanza (Varese) nel pomeriggio di lunedì 7 febbraio. La 69enne, che vive a Nerviano, soffre di Alzheimer: i famigliari, preoccupati, hanno lanciato diversi appelli.

Sono giorni di preoccupazione per la famiglia di Concetta Lo Cicero, 69enne di Nerviano, in provincia di Milano, che risulta scomparsa dal pomeriggio di lunedì 7 febbraio. Della donna, che soffre di Alzheimer, non si hanno più notizie dalle 18 circa di lunedì, quando è stata dimessa da un ospedale di Castellanza. I famigliari ne hanno denunciato la scomparsa sia alle forze dell'ordine sia a mezzo social, con diversi appelli. Il caso della 69enne scomparsa è approdato anche sulla trasmissione tv "Chi l'ha visto?" in onda su Rai3.

La figlia ha denunciato l'ospedale per omessa vigilanza

La preoccupazione dei famigliari è tanta, anche a causa delle condizioni di salute della 69enne, che alterna momenti di lucidità a momenti di smarrimento. Al momento della scomparsa Concetta indossava un giubbotto leopardato, i leggings neri e gli stivali grigi e aveva con sé una borsa blu. Doveva raggiungere la figlia, che era andata a prenderla dall'ospedale, ma si è allontanata e ha fatto perdere le sue tracce. Proprio il comportamento della struttura in cui era stata ricoverata Concetta, la clinica Mater Domini Humanitas di Castellanza, è adesso al vaglio della magistratura. La figlia della 69enne, stando a quanto riporta il quotidiano locale "La Prealpina", ha infatti denunciato la struttura ai carabinieri per "omessa vigilanza". La speranza comunque è che Concetta stia bene e che possa presto essere trovata, o trovare da sola la via di casa. Chiunque dovesse avere informazioni utili per ritrovare la signora può contattare la famiglia al numero 346.7838568 o rivolgersi alle forze dell'ordine.