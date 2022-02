Affetta da Alzheimer, Concetta scompare dopo le dimissioni dall’ospedale: interrotte le ricerche Sono state interrotte le ricerche per trovare Concetta Lo Cicero, la donna di 69 anni affetta da Alzheimer e scomparsa nel nulla dopo essere stata dimessa dall’Humanitas di Castellanza.

Sono state interrotte le ricerche per trovare Concetta Lo Cicero, la donna di 69 anni affetta da Alzheimer e scomparsa nel nulla dopo essere stata dimessa dall'ospedale in cui era ricoverata, l'Humanitas di Castellanza, paese della provincia di Varese. Di lei, si sa che si era recata al pronto soccorso per accertamenti lo scorso 7 febbraio. Separata e madre di cinque figli, la donna è stata visitata dai medici che l'avevano in seguito dimessa. Il suo rientro a casa però non è mai avvenuto. Ad aspettarla fuori dall'ospedale, un'amica in macchina che non l'ha più ritrovata.

Bloccate le ricerche per trovare Concetta, affetta da Alzheimer

L'ipotesi principale degli inquirenti che stanno indagando, è che Concetta si sia allontanata volontariamente, forse senza avere coscienza di dove stesse andando o a chi chiedere un aiuto. Subito dopo l'allarme, sono state avviate le ricerche, condotte dalla Protezione civile che ha organizzato il quartiere generale a Uboldo, nel Varesotto. Fino a ieri pomeriggio, martedì 15 febbraio, Concetta è stata cercata ovunque, purtroppo senza successo. Alle operazioni hanno preso parte anche carabinieri e sommozzatori dei vigili del fuoco, oltre a volontari muniti di drone, per un totale di 170 persone tra la provincia di Varese e quella di Milano. A tal proposito, il vice presidente della Provincia di Varese, Alberto Barcaro, ha detto che "si è trattato dell’operazione di ricerca più lunga e minuziosa fatta dalla protezione civile negli ultimi tre anni". La figlia di Concetta, Francesca, ha invece detto di non sapere cosa pensare. "Dai parenti non può essere, perché ce l’avrebbero riportata. Perfino noi della famiglia abbiamo fatto ricerche per conto nostro. Ho perfino paura che sia stata raccolta da qualcuno per strada… non so cosa pensare", ha continuato.

La famiglia denuncia l'ospedale Humanitas

Nel frattempo, la famiglia della 69enne ha sporto denuncia contro l'ospedale Humanitas di Castellanza per omesso controllo. Il nosocomio ha fatto sapere che "le verifiche sono state avviate immediatamente. Humanitas Mater Domini ha fornito sin dal primo momento la massima collaborazione alle Autorità competenti nelle indagini sulla scomparsa della paziente dimessa lo scorso 7 febbraio, con dimissioni avvenute al termine degli esami e visite di pronto soccorso e dopo averne dato comunicazione ai familiari".