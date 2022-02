Trovata morta in un bosco Concetta, pensionata malata di Alzheimer scomparsa dopo una visita in ospedale È stata trovata morta in un bosco Concetta Lo Cicero, la pensionata 69enne di Nerviano (Milano), che era scomparsa dallo scorso 7 febbraio a Castellanza dopo essere stata dimessa da un ospedale.

A cura di Francesco Loiacono

È finita purtroppo in maniera tragica la vicenda legata alla scomparsa di Concetta Lo Cicero, pensionata 69enne di Nerviano, nel Milanese, della quale si erano perse le tracce lo scorso 7 febbraio dopo una visita all'ospedale Humanitas Mater Domini di Castellanza, nel Varesotto. La donna è stata infatti trovata morta in un bosco tra Castellanza, Rescadina e Legnano nel primo pomeriggio di ieri, giovedì 24 febbraio.

A notare il corpo ormai senza vita della donna è stata una persona che stava passeggiando tra i boschi. Immediato l'allarme e l'intervento dei soccorritori, che però non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Stando a quanto emerso sul corpo della pensionata, che era vestita, non sarebbero stati trovati segni di violenza. La donna potrebbe dunque essere morta per cause naturali, probabilmente legate anche alla mancanza di cibo e al freddo.

Concetta era malata di Alzheimer: potrebbe aver avuto un momento di smarrimento all'uscita dall'ospedale ed essersi allontanata, vagando poi senza meta fino ad arrivare nel bosco in cui purtroppo è deceduta. Saranno però le indagini delle forze dell'ordine a fare luce sulle esatte cause e circostanze di un decesso che spegne ogni residua speranza da parte della famiglia della donna.

La famiglia ha denunciato l'ospedale, che si difende

Le ricerche di Concetta Lo Cicero erano state interrotte alcuni giorni fa, dopo che le perlustrazioni degli oltre 170 tra volontari della protezione civile, carabinieri, vigili del fuoco e agenti della polizia locale non avevano dato alcun esito. Nonostante l'impiego di droni e di sommozzatori che avevano perlustrato i fondali del fiume Olona della 69enne non era stata trovata alcuna traccia. La vicenda della scomparsa e della morte della pensionata potrebbe comunque avere uno strascico giudiziario: la famiglia ha infatti denunciato l'ospedale per omesso controllo, ma la struttura si difende dicendo in una nota di aver agito correttamente e di aver fornito fin da subito la massima collaborazione agli inquirenti.