Smantellato un giro di escort di lusso nei locali di Milano: calciatori di Serie A tra i clienti

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Una società che organizzava eventi, con sede a Cinisello Balsamo, gestiva un giro di escort di lusso nei più noti locali della movida milanese. Secondo quanto emerge dall'inchiesta, coordinata dal procuratore aggiunto Bruno Albertini e delegata al nucleo di polizia economico e finanziaria della guardia di finanza, tra i clienti ci sarebbero anche decine di giocatori della Serie A ai quali veniva offerto un "servizio dopo partita" da migliaia di euro che comprendeva un pacchetto completo: serata in un locale, albergo ed escort.

Le indagini

La gip Chiara Valori ha firmato quattro ordinanze di arresti domiciliari nei confronti di un sodalizio che, secondo l'ipotesi degli inquirenti, avrebbe promosso un'attività finalizzata al favoreggiamento e allo sfruttamento della prostituzione, con conseguente autoriciclaggio dei relativi proventi per oltre 1,2 milioni di euro.

Le indagini, sviluppate dal nucleo di polizia economico finanziaria di Milano, hanno consentito di acquisire diversi elementi significativi sul "modus operandi" degli indagati: dietro lo schermo di una società che organizzava eventi, con sede a Cinisello Balsamo, avevano incentrato il proprio business sul reclutamento di donne, tra cui anche escort di professione, disponibili a partecipare a eventi organizzati e disponibili a rendere prestazioni di natura sessuale. Le donne alloggiavano nei locali della società e venivano remunerate per trascorrere le serate con una clientela particolarmente facoltosa, disposta a spendere importanti cifre per serate da migliaia di euro, tra cui anche giocatori della Serie A.