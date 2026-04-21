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Giro escort a Milano, a calciatori di Serie A e vip offerti “pacchetti” da migliaia di euro con droga del palloncino

L’agenzia di Cinisello Balsamo finita al centro di un’inchiesta della Procura di Milano avrebbe offerto “pacchetti” da migliaia di euro con escort di lusso e gas esilarante. Tra i clienti, calciatori di Serie A, vip e altri sportivi.
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A cura di Enrico Spaccini
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Foto di repertorio (da iStock)
Foto di repertorio (da iStock)

Quattro persone sono finite agli arresti domiciliari perché accusate di associazione a delinquere finalizzata al favoreggiamento e allo sfruttamento della prostituzione e altri reati. Si tratta dei titolari (marito e moglie) dell'agenzia Ma.De. Milano, con sede a Cinisello Balsamo, e di due loro stretti collaboratori. Secondo le indagini coordinate dalla procuratrice aggiunta Bruna Albertini, a circa 70 clienti, tra calciatori di Serie A, altri sportivi e imprenditori vari, avrebbero offerto "pacchetti" da migliaia di euro che comprendevano feste esclusive nei locali della movida milanese e post serata con giovanissime escort in alberghi a 5 stelle. In alcuni casi, avrebbero anche inalato la cosiddetta "droga del palloncino", un gas esilarante che causa euforia e che non viene rilevato nei controlli antidoping.

A far scattare le indagini sarebbe stata la denuncia di una dipendente di uno dei locali usati dall'organizzazione. A gestire l'incontro tra "offerta" e "domanda" sarebbero stati Pr collegati alla Ma.De. di Cinisello Balsamo, che sulla carta di presenta come specializzata in eventi in locali alla moda di Milano e anche all'estero. Stando a quanto emerso finora, l'agenzia si sarebbe occupata di reclutare ragazze-immagine (si parla di circa un centinaio) che avrebbero dovuto intrattenere gli ospiti più facoltosi delle loro feste esclusive. Questo, di per sé, non sarebbe reato.

Tuttavia, i quattro indagati avrebbero anche "invitato" le loro giovani dipendenti "ad avere rapporti sessuali a pagamento con gli ospiti, selezionati soprattutto fra i calciatori professionisti". Si parla di meno di una decina di ragazze, sia italiane che straniere e d'età compresa tra i 18 e i 30 anni, che si sarebbero prostituite in cambio del 50 per cento del costo della serata.

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A usufruire dei "pacchetti" da migliaia di euro, che comprendeva serata in locale esclusivo, champagne, escort di lusso e droga del palloncino, sarebbero stati imprenditori, sportivi e calciatori anche di Serie A. Tra quest'ultimi, in particolare, non figurerebbero tesserati dei club cittadini Inter e Milan, ma di squadre che arrivavano a Milano in trasferta. Un'intercettazione parla anche di un "pilota di Formula 1 che viene qua a Milano stasera, vuole una tipa". Oltre agli arresti domiciliari, i quattro sono stati sottoposti anche a perquisizioni che hanno portato al sequestro preventivo di oltre 1,2 milioni di euro da parte della guardia di finanza.

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